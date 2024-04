LEGO Star Wars Day: scopri i nuovi set, le novità e le offerte!

Lo Star Wars Day sta per arrivare: come ogni anno, il 4 di maggio si celebrerà una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre, ma il 2024 rappresenterà un anno speciale. Lo store LEGO, infatti, festeggerà i 25 anni di set dedicati a Star Wars, proponendo tantissime offerte e novità in esclusiva!

Quali sono le offerte LEGO per lo Star Wars Day?

Ecco alcune delle offerte LEGO principali che saranno attive dal 1° al 5 maggio:

Set Esclusivo LEGO Star Wars UCS TIE Interceptor 75382 : Questo nuovo set TIE Interceptor è dedicato al 25° anniversario di LEGO Star Wars™ . Fedele al design originale visto nei film della saga e al primo storico set UCS LEGO Star Wars, include una minifigure del pilota TIE e un droide topo LEGO. Il set sarà disponibile a partire dal 1° Maggio in esclusiva per i membri del programma LEGO Insiders , mentre dal 5 Maggio sarà disponibile per tutti.

Doppi punti VIP : Anche se al momento non sono stati ancora confermati, tradizionalmente durante i LEGO Star Wars Days vengono offerti i Doppi punti VIP . Monitoreremo la situazione e aggiorneremo questa sezione appena ci saranno novità.

Omaggi esclusivi LEGO Shop : Trasportatore truppe Federazione dei Mercanti : Riceverai questo omaggio con gli acquisti LEGO Star Wars a partire da 160 € dal 1° al 5 Maggio . Articolo da collezione Battaglia di Yavin™ : Questo omaggio è riservato ai membri del programma LEGO Insiders con gli acquisti LEGO Star Wars a partire da 90€. Stampa artistica Star Wars : Potrai riscattare 1.800 punti per una stampa in edizione limitata dell'artista Joe Hogan.



Cos'è il programma LEGO Insiders?

LEGO Insiders è un nuovo programma di fidelizzazione offerto dal Gruppo LEGO, progettato per mettere al centro dell'attenzione i veri fan del mattoncino. Prima conosciuto come LEGO VIP, LEGO Insiders è un’evoluzione che unisce tutti gli account LEGO dei membri di età superiore ai 18 anni in un unico luogo, creando una community speciale dove puoi esprimere la tua passione e ottenere premi esclusivi.

Ecco alcune informazioni chiave su LEGO Insiders:

Iscrizione e Aggiornamento dell'Account : Se sei già un membro VIP, non devi fare nulla di speciale. Sarai automaticamente trasferito a Insiders con tutti i vantaggi che hai già imparato ad amare. I punti VIP che avevi precedentemente raccolto rimarranno ovviamente validi, e potrai iniziare a spenderli all'interno del nuovo programma. Se sei nuovo in questa entusiasmante community, la registrazione è semplicissima. Basta seguire pochi passaggi per creare il tuo account e iniziare a guadagnare punti fin da subito. E ricorda, l’iscrizione è totalmente gratuita!

Come Guadagnare Punti LEGO Insiders : Fare shopping su LEGO.com è il modo principale per raccogliere velocemente punti. Ogni acquisto ti farà guadagnare punti che potrai utilizzare per ottenere fantastici premi. Altri modi per guadagnare punti includono la registrazione dei tuoi set, partecipazione ad attività e promozioni speciali.

Offerte e Vantaggi : LEGO Insiders offre vantaggi come Doppi Punti VIP (sempre in base alle promozioni in corso), omaggi esclusivi con gli acquisti e sconti per i membri. Durante eventi speciali come il Black Friday e il Cyber Monday , ci sono offerte e omaggi riservati ai membri.

Community e Condivisione della Passione : LEGO Insiders ti permette di connetterti con altri appassionati di LEGO attraverso una community globale. Puoi partecipare a discussioni, condividere esperienze e ricevere aggiornamenti sulle novità LEGO.



Insomma, non ci resta che attendere l'arrivo delle offerte LEGO per lo Star Wars Day. Nel frattempo, vi rimandiamo alla pagina dello store dedicata alle promozioni, dove potrete già trovare tutte le informazioni in merito.

