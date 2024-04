Microsoft, critiche inaspettate per aver reso MS-DOS open source

Il recente gesto di Microsoft nel pubblicare il codice sorgente del leggendario MS-DOS 4 del 1986 su GitHub è stato accolto in maniera positiva, ma con alcune criticità che dovranno essere risolte.

Ma cosa è accaduto esattamente? Il 4 aprile, Microsoft ha aperto le porte del suo archivio digitale, offrendo agli sviluppatori e agli appassionati l'opportunità di esaminare da vicino il cuore di uno dei sistemi operativi che ha plasmato l'era dell'informatica moderna. Tuttavia, il rilascio non è stato esente da problemi tecnici.

Uno dei principali problemi riguarda la conversione dei file sorgente in formato UTF-8. Questa modifica, sebbene possa sembrare innocua, ha generato conseguenze indesiderate. Gli strumenti e le utilità originariamente progettati per lavorare con MS-DOS 4 non possono interpretare correttamente il formato UTF-8, rendendo alcuni file praticamente illeggibili.

Inoltre, la mancata preservazione dei timestamp dei file ha aggiunto ulteriori complicazioni. Anche se potrebbe sembrare un dettaglio minore, i timestamp sono importanti per comprendere la cronologia delle modifiche al codice sorgente nel corso del tempo. La loro assenza compromette la capacità di analizzare e contestualizzare il codice in modo accurato.

Per ora, si consiglia di tenere d'occhio eventuali aggiornamenti e correzioni da parte di Microsoft. Nel frattempo, coloro che desiderano esplorare il codice sorgente di MS-DOS 4 possono farlo sì, ma tenendo presente le limitazioni attuali e sperando in miglioramenti futuri.