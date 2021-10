Ottime notizie per gli appassionati desiderosi di partecipare nuovamente agli eventi dedicati alle nostre passioni! Nella giornata odierna infatti è stata resa nota ufficialmente la notizia che saranno presto disponibili nuovi biglietti per Lucca Comics and Games 2021!

In arrivo nuovi biglietti per Lucca Comics and Games 2021

Poiché ora sono vigenti delle nuove norme per il contenimento della pandemia da COVID-19 si è potuta ampliare la capienza per l’evento, rendendo così possibile la vendita di ben 2.500 biglietti in più giornalieri per un totale di 10.000 biglietti. Qui di seguito trovate tutte le informazioni per poter acquistare i nuovi biglietti per il Lucca Comics and Games 2021. Per ulteriori informazioni riguardo l’evento vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

Eccovi tutti i dettagli e le modalità di acquisto:

A seguito delle nuove rivalutazioni e normative, l’organizzazione, in via ultimativa, è in condizione di emettere 10.000 biglietti nella totalità dei 4 giorni.

2.500 biglietti giornalieri per ciascuna singola giornata della manifestazione (non è messa in disponibilità alcuna forma di abbonamento).

Ogni account può comprare un massimo di 2 biglietti per ogni giorno.

Per informazioni sui biglietti si prega di telefonare al numero +39 041 2719009.

Questi ulteriori biglietti saranno venduti, come i precedenti, solo online e nessuna biglietteria fisica sarà disponibile a Lucca i giorni del Festival.

Per acquistare i biglietti seguite il link di Vivaticket

Acquistate il volume Lucca Comics & Games. Storie e immagini del festival della cultura pop qui su Amazon. Approfittate dello sconto!

Aree tematiche, appuntamenti e novità di Lucca Comics and Games 2021

Lucca Comics and Games 2021 torna in presenza per il suo 55° anno da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre, seppur con le limitazioni necessarie e previste dalla delicata situazione socio-sanitaria, con editori, aree espositive e di vendita e gli incontri. Torna quindi la più grande convention dedicata al fumetto, al gioco, allo storytelling e alle mitologie contemporanee. Il claim di Lucca Comics and Games 2021 è “…a riveder le stelle” ed è chiaramente ispirato alla Divina Commedia di Dante. La convention si propone così come luogo di passaggio anche verso il digitale e i temi ambientali, del ritorno di una generazione ai festival culturali, tramite un nuovo modello di conoscenza, confronto e apprendimento sociale.

Per prepararvi al meglio a Lucca Comics and Games ecco le nostre “guide”: