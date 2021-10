Anche quest’anno gli appuntamenti e le novità concernenti il fumetto a Lucca Comics and Games 2021 è ricchissima e riserva qualche inaspettata sorpresa come la presentazione del nuovo libro di SIO, l’ospite d’eccezione di saldaPress Ryan Ottley e la conferenza per gli 80 anni di Sergio Bonelli Editore.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti principali dedicati al fumetto a Lucca Comics and Games 2021.

Il fumetto a Lucca Comics and Games 2021: tutti gli appuntamenti

Sergio Bonelli Editore

Pur non essendo presente con il suo tradizionale stand, Sergio Bonelli Editore propone due attività durante Lucca Comics and Games 2021. La prima è la conferenza sugli 80 anni di Sergio Bonelli Editore prevista per il 30 Ottobre alle ore 16 alla Chiesa di San Giovanni. La conferenza che sarà resa disponibile sui canali social di SBE.

La seconda è la presentazione del documentario BONELLI STORY, in esclusiva su RaiPlay, un documentario che ci guida sia attraverso la storia della Casa editrice che lungo le sale della mostra dedicata agli ottant’anni della Fabbrica dei Sogni. Attraverso immagini e parole viene ripercorsa la storia editoriale della famiglia Bonelli, iniziata con il patriarca del fumetto italiano Gianluigi, proseguita grazie alla lungimiranza della moglie Tea Bertasi, consolidata dal figlio Sergio, che dà il nome definitivo alla Casa editrice, e proseguita dal nipote Davide all’insegna della tradizione e del rinnovamento.

saldaPress

saldaPress festeggia un compleanno d’eccezione: Skybound – l’etichetta di Robert Kirkman all’interno di Image Comics – compie dieci anni, un decennio di grandi successi che la casa editrice celebra a Lucca con la pubblicazione di un prodotto speciale legato a The Walking Dead. Si tratta di SKYBOUND X, un progetto editoriale celebrativo, che preannuncia alcune novità in arrivo e che comprende una nuova storia intitolata RICK GRIMES 2000, scritta da Robert Kirkman e disegnata da Ryan Ottley. Il disegnatore di Invincible, per l’occasione, tornerà come ospite a Lucca Comics & Games.

Oltre al già annunciato Ryan Ottley, saldaPress porta a Lucca anche il disegnatore statunitense Paul Azaceta. Ha esordito nel mondo del fumetto con la serie Grounded (Image Comics) e successivamente ha firmato i disegni per le miniserie Potter’s Field (BOOM! Studios) e Punisher Noir (Marvel Comics), per alcuni episodi della serie B.P.R.D. (Dark Horse) e per altri prestigiosi titoli, tra cui Conan (Dark Horse) e Amazing Spider-man (Marvel Comics). Oltre a essere disegnatore e co-creatore con Robert Kirkman della serie a fumetti Outcast – il reietto, è disegnatore della miniserie La Tomba degli Imperi (Image Comics), entrambe pubblicate in Italia da saldaPress.

Due i panel previsti:

XXX: salda XX + Skybound X: Celebriamo assieme agli editor e agli autori saldaPress i 20 anni della casa editrice e i 10 anni di Skybound. Con Paul Azaceta, Lisandro Estherren, Lorenzo De Felici.

L’ORRORE… L’ORRORE: Le diverse sfumature dell’orrore targato saldaPress con l’inquietante L’urlo e il lovecraftiano Miskatonic. Con Giorgio Pontrelli, Gloria Ciapponi e Luca Conca.

Edizioni BD/J-Pop

Edizioni BD/J-Pop sarà presente a Lucca Comics & Games 2021 con il J-Pop Show, il tradizionale momento di incontro tra la casa editrice e i suoi fan e con una masterclass di digital storytelling a cura di Simone Di Meo. E ancora una masterclass sulla produzione di webcomics, a cura di Laura Romagnoli e Dario Sicchio (sponsored by Tacotoon) e un panel sul grande momento internazionale del manga, con personalità del fumetto e talent che si confrontano sui motivi per cui il fumetto giapponese sta ottenendo questo enorme riscontro mondiale (sponsored by Manga Heroes e co-prodotto da J-POP).

La casa editrice offrirà agli utenti dell’area Japan anche la possibilità di ammirare da vicino alcune riproduzioni di tavole di grandi maestri del manga, che saranno ospitate nel Polo Fiera. Tra i primi ospiti confermati, Simone Di Meo, creatore di Li troviamo solo quando sono morti e cover artist dell’etichetta di narrativa 451; Daniele Di Nicuolo, creatore di 7 Secrets; Roberto Recchioni e Dario Sicchio, creatore ed editor. Allo stand dell’editore saranno presenti circa mille titoli, tra i quali alcune novità attese dai fan come Lore Olympus di Rachel Smythe, uno dei webtoon più letti di sempre, finalmente in edizione cartacea; Frieren – Oltre la fine del Viaggio, serie premiata all’ultimo Manga Taishō; Non tormentarmi, Nagatoro! che arriva in Italia dopo il grande successo dell’anime.

I principali eventi:

J-POP SHOW – Domenica 31 ottobre alle 17:00, Auditorium San Francesco. L’appuntamento atteso con trepidazione da tutti i lettori di manga, per poter conoscere in anticipo gli annunci più importanti del palinsesto 2022.

Manga Unlimited – Lunedì 1° novembre alle 14:00, Teatro del Giglio. Il grande panel per discutere di come il manga ha conquistato il mondo Mai prima d’ora la cultura pop è stata così permeata di passione otaku. Ne analizzano e discutono radici e contesto: Alessandro Falciatore, Beatrice Lorenzi, Dario Moccia, Domenico Guastafierro, Laura Di Molfetta, Maurizio Iorio. Anima e provoca Roberto Recchioni. Powered by Manga Heroes, l’evento esperienza in Fabbrica del Vapore, a Milano.

Digital masterclass, a cura di Simone Di Meo – Sabato 30 ottobre alle 13:00, Auditorium San Giovanni

Webcomics Mastercass, a cura di Laura Romagnoli e Dario Sicchio – Venerdì 29 ottobre alle 16:00, Sala Tobino

Proiezioni, in collaborazione con Crunchyroll e Koch Media/Anime Factory – tutti i giorni presso la sala convegni del Japan Palace, film e serie animate da recuperare e scoprire.

Panini Comics

Gli appuntamenti Panini Comics saranno tutti digitali. Anche l’editore modenese infatti non sarà presente con i suoi tradizionali stand.

Eccovi le date:

29 ottobre ore 13.30 – Annunci Panini Marvel 2022

30 ottobre ore 12.00 – Annunci Panini DC 2022

30 ottobre ore 13.30 – Annunci Panini Comics 2022

31 ottobre ore 12.00 – Annunci Planet Manga

Star Comics

Quest’anno il padiglione Star Comics si ergerà nella splendida cornice di Piazza San Michele. Al suo interno, i visitatori troveranno la mini-mostra di Sweet Paprika, le novità editoriali di novembre e tanti gadget e sorprese!

Saranno presenti in stand per sketch e signing session gli autori Mario Alberti, penna e matita della fortunatissima serie IL MURO; la stella internazionale del fumetto Mirka Andolfo, autrice della piccante serie SWEET PAPRIKA; Alberto Pagliaro, disegnatore della serie HITLER È MORTO, scritta da Jean-Christophe Brisard, tra i pochi giornalisti ad aver avuto accesso ai documenti dei servizi segreti sovietici sulla morte del Führer; Matteo Bussola, Paola Barbato Emilio Pilliu, autori di BACTERIA, un fumetto che urla il tema emergenza ambientale, ambientato in un futuro distopico lontano ma drammaticamente attuale; Fiore Manni e Michele Monteleone, sceneggiatori di MASK’D – THE DIVINE CHILDREN; Marco Rocchi e Francesca Carità, autori de IL TESORO PERDUTO DI NORA, proposto in anteprima in occasione del Lucca Comics & Gamese, un graphic novel che con dolcezza e intelligenza parla ai più piccoli di salute mentale. Con noi anche il guru dell’umorismo per ragazzi: Sio, autore della variant cover di Bwaaaaaaaaaaah, il primo volume della serie RABBIDS, sarà in Piazza Star Comics per un firmacopie.

L’editore torna inoltre sul palco di Lucca Comics & Games con un Star Comics Circus, un nuovo, scoppiettante show all’insegna del fumetto e della… magia! Lo staff della casa editrice presenterà le novità editoriali del prossimo anno insieme a un ospite assolutamente eccezionale, il prestigiattore Andrea Paris, già vincitore di “Tú sí que vales”, e alcuni autori tra i quali Mario Alberti, Mirka Andolfo, Paola Barbato, Matteo Bussola, Francesca Carità, Emilio Pilliu, Alberto Pagliaro e Marco Rocchi. Appuntamento domenica 31 ottobre alle ore 15:30 presso il Teatro del Giglio con lo Star Comics Circus.

Coconino Press

Coconino Press porta a Lucca Comics & Games 2021 uno sguardo in anteprima al mondo di “Pantafa”, horror italiano di prossima uscita con Kasia Smutniak, diretto da Emanuele Scaringi e prodotto da Fandango e Rai Cinema. Il film, di cui verranno mostrate delle clip in esclusiva durante il Festival, sarà accompagnato da un prequel a fumetti, scritto da Marco Taddei e disegnato da La Came. Ospite a Lucca anche ZUZU con il suo nuovo graphic novel in anteprima.

BAO Publishing

BAO Publishing torna a Lucca con i classici autori come ZeroCalcare e LRNZ, ma anche con un ospite d’eccezione: Roberto Saviano, che presenta il suo attesissimo graphic novel Sono ancora vivo, targato BAO Publishing e illustrato dal pluripremiato fumettista e illustratore israeliano Asaf Hanuka. Dal 2006 sotto scorta, lo scrittore italiano racconta senza filtri la sua vita e come sia cambiata da quando ha deciso di denunciare le organizzazioni. mafiose.

Cong

Grazie a Cong, Bastien Vivés e Martin Quenehen arrivano dalla Francia a Lucca il 31 ottobre e il 1° novembre per presentare Oceano Nero, una reinterpretazione formidabile e rivoluzionaria di Corto Maltese. Una storia avvincente e ricca di atmosfere prattiane in una sorprendente ed originale collocazione storica, con Corto che rimane fedele a sé stesso e ai suoi ideali.

Feltrinelli Comics

Con Feltrinelli Comics torna a Lucca il geniale Leo Ortolani, che in un dialogo fra scienza e ironia presenterà Blu tramonto, terzo libro della saga dedicata allo spazio nata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. Domenica 31 ottobre all’Auditorium San Francesco, Ortolani ci parlerà di Blu tramonto (Feltrinelli Comics), terzo libro dedicato allo spazio in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. Intervengono Licia Troisi e Fabrizio Zucchini.

Ma non è il solo: in un incontro fra giovani talenti, Fumettibrutti presenterà RichardHTT e Quasirosso con le loro novità Gira questa pagina e Seitu. Al Festival, anche Marco Taddei e Spugna con La quarta guerra mondiale.

Feltrinelli Comics porterà inoltre anteprima solo a Lucca Comics and Games 2021 il nuovo libro di Sio, che arriverà in libreria il 25 novembre: La bambina che voleva diventare un sasso.

Questa è la storia di una bambina in gamba, ma così in gamba che tutti sognavano grandi cose per lei. Il suo sogno, però, era ancora più grande: diventare un sasso!

Ecco i principali incontri in cui sarà presente Sio:

30 strisce in 30 minuti. Sio torna con il suo classico showcase lucchese, accompagnato dalle note del musicista Fabio Antonelli.

Insieme a Francesco Muzzopappa per la presentazione dell’esilarante “Il nuovo catastrofico libro di Matt” (Dea).

Una sessione “All star D&D Italia”, una sessione di gioco di ruolo con webstar italiane in uno studio creato ad hoc per andare in live sul canale Twitch di Lucca Comics&Games.

Power Pizza Live: Nick Sio e Lorro trasmettono una puntata del loro podcast dallo Studio 1 di Lucca! La diretta sarà trasmessa sul canale Twitch ufficiale LC&G.

BeccoGiallo

Numerose le novità che saranno portate a Lucca da BeccoGiallo, come l’attesissimo Che Disagio!, Ensi. Oggi, domani, sempre e Dante a tempo di Rap e Adele Crudele 12. Senti che puzza!. Gli autori, i quattro blogger Nicolò Targhetta, Irene Bruno, Eugenio Belgrado e Ernesto Anderle presenteranno Hedera, un romanzo gotico, illustrato, ambientato nell’Inghilterra dell’800.

Ensi, uno dei più importanti rapper italiani, vera e propria icona del freestyle, presenterà a Lucca in anteprima assoluta, il 30 ottobre, il suo nuovo progetto, il graphic novel Santuario 2105 (in uscita per BeccoGiallo editore il 4 novembre). Insieme allo sceneggiatore Alex Crippa e al disegnatore Prenzy, ci accompagneranno all’interno della storia di Santuario 2105, un futuro distopico alla Mad Max dove un killer violento e solitario si ritrova a fuggire da creature mostruose, una narrazione per immagini che rievoca i concetti, le tematiche e le atmosfere della poetica di Ensi. Seguirà una performance musicale del rapper che per l’occasione presenterà un suo nuovo singolo e si esibirà in brani dell’ep ‘Oggi’ da cui il fumetto trae ispirazione, con un momento dedicato al suo marchio di fabbrica: il freestyle.

Oblomov Edizioni

Oblomov Edizioni sarà presente al Festival con autori di rilievo e numerose novità editoriali: Igort, Manuele Fior, Elisa Menini, Sara Colaone e Barbara Baldi. In un incontro dinamico con Igort, Antonio Rezza presenterà inoltre il suo progetto delle Carte da Gioco.

Editrice Il Castoro

Editrice Il Castoro, da sempre multidisciplinare ed eclettica, torna a Lucca con novità e autori per ragazzi al ritmo del metronomo: Sualzo, Sergio Rossi, Claudia Petrazzi ed Elena Triolo ci portano dentro quattro storie di formazione fra scenari e vicende molto diverse, ma tutte unite dal filo rosso della musica. Si tratterà di un vero e proprio “incontro playlist”, in cui si susseguiranno storie e canzoni, proiezioni e interventi degli autori: quattro brani di generi musicali differenti introdurranno altrettante diverse ambientazioni letterarie, passando dalle note della tradizione ebraica alla musica classica, dai successi degli anni Ottanta al pop contemporaneo. In un incontro tutto al femminile, le autrici Agnese Innocente, Claudia Petrazzi ed Elena Triolo mostreranno invece come si disegna una storia per ragazzi e qual è il processo creativo dietro la ricostruzione di scenari reali che diventano fiction.

Tunué

Non mancherà anche Tunué con la presentazione della prima uscita di una nuova serie, 7CRIMINI, nato dalla penna di Katja Centomo ed Emanuele Sciarretta e disegnato da Daniele Caluri e Marco Caselli. Dalla Spagna torna sulle scene lucchesi Tony Sandoval, che con Tunué ha pubblicato tutti i suoi fumetti, come Doomboy, Mille tempeste e Appuntamento a Phoenix.

Ospite in collaborazione con Tunué sarà anche Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, autore del famosissimo format Chi ha ucciso Kenny?. Tunué porta a Lucca anche un panel sulla parità di genere con Simona Binni, Assia Petricelli e Katja Centomo, per raccontare quanto le graphic novel possano essere uno strumento per narrare e avvicinare una realtà senza identificazioni di genere, che possa trasportare il lettore in un mondo senza confini.

Eris Edizioni

Eris Edizioni porta a Lucca un’idea per abbattere i confini e le limitazioni fisiche ancora dovute alla pandemia: allo stand ci sarà un “robot” che permetterà a lettori e lettrici d i farsi dedicare un libro in tempo reale, come se fossero in presenza, quindi potendo parlarsi, vedersi e seguire la realizzazione della dedica. Tutto ciò grazie a una webcam, cuffie con microfono e due schermi con cui potranno relazionarsi con gli artisti e le artiste sparsi nel mondo e in tutta Italia. Una volta terminata la dedica il disegno verrà stampato su un’etichetta adesiva, incollata sul libro e verrà apposto un timbro speciale di autentica con l’iscrizione “Lucca Comics Pandemic Edition 2021” che verrà distrutto finita la fiera. Il “robot”, che conterrà gli schermi e tutta la parte tecnologica necessaria tra cui l’ovvia componente umana, sarà progettato e costruito da Eris in collaborazione con il fumettista Adam Tempesta e sarà qualcosa che in una fiera di fumetto non si è mai vista.

Hallow Press

Arrivano dall’Italia, dalla Polonia e dalla Turchia gli artisti Hollow Press: quattro chiacchiere con Bartosz Zaskórski, Gizem Malkoc, Marco Testa e David Marchetti, la new wave di giovani autori che pubblicano i loro libri di esordio con la casa editrice. Durante i giorni del Festival i quattro presenteranno in esclusiva e in anteprima le loro opere, Postapoland, Spotless, Appeso e Uno.

Shockdom

Tornano a Lucca Comics & Games anche i grandi autori di Shockdom, come l’immancabile Sio, fumettista e youtuber creatore del mondo di “Scottecs”, ma anche Violetta Rovetto, Davide Caporali (in arte Dado), Jessica Cioffi e Giulio Rincioni.

Poliniani Editore

E ancora Poliniani Editore, che chiuderà a Lucca il suo tour nei Campfire con la presentazione delle nuove collane editoriali, dei relativi calendari per il 2021/2022 e dei libri andati in tournée, con la partecipazione di autori come Emanuela Pacotto e Alessandro Carnevale. Poliniani sarà inoltre presente al Festival con il volume basato sull’opera teatrale in scena al Teatro del Giglio, l’Oreste, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games e patrocinato dalla Fondazione Tobino, e “E quindi uscimmo a riveder le stelle..”: settecento anni di Dante vivono grazie al suo verso, al suono che la musica delle sue parole sprigiona in secoli di luci e ombre. Il 31 ottobre alle 12:30, le eco di centinaia di anni si uniranno in un coro di voci d’eccellenza: Emanuela Pacotto, Gianluca Iacono e Rick DuFer leggeranno il 33° canto del paradiso della “Commedia” commentato dalla dantista Francesca Favaro. Il tutto, incorniciato nel magnifico Auditorium del Suffragio di Lucca.

Ci sono inoltre gli appuntamenti di Comics&Science, il progetto di divulgazione scientifica in collaborazione con Lucca Comics & Games a cura di Roberto Natalini e Andrea Plazzi, con il patrocinio del CNR, che tornano in presenza:

The Crystal Issue: presentazione dell’albo con Leo Ortolani (autore), Sabrina Nazzareni (Università di Perugia / SIMP / AIC) e Andrea Ienco (CNR – Firenze).

The Earth Observation Issue: presentazione della prima uscita del 2021, contenente la storia “Occhi aperti sul pianeta terra”, di Alessio Schreiner e Donald Soffritti. Con: Alessio Schreiner (autore) e Domenico Cimini (CNR Potenza).

ComiXtime

La squadra di ComiXtime, che ha creato il primo database completo di fumetti in Italia e l’omonima app dedicata ai collezionisti del settore, presenterà a Lucca la nuova uscita di Grey Guns, fumetto ideato per smartphone, con il disegnatore Alfio Buscaglia e lo sceneggiatore Stefano Vietti.

Dynit

Sabato 30 ottobre alle ore 18:00 in Sala Tobino, Carlo Cavazzoni presenta le prossime novità in Home Video e annuncia le nuove acquisizioni Dynit. Inoltre Nella Sala Incontri della nuova area Japan al Polo Fiere, Dynit organizzerà anche quattro proiezioni:

Venerdì 29

ore 11:00: Made In Abyss The Movie: Dawn Of The Deep Soul

ore 12:45: Fate/Stay Night: Heaven’s Feel – III. Spring Song

Sabato 30

ore 10:00: One Punch Man – Season 2 – ep.1-2-3

ore 13.30 Bleach – Arc 1: The Substitute – Ep.1

Self Area

Dopo la richiesta collettiva di uno spazio diverso per le autoproduzioni rispetto a quello proposto dal Festival, Lucca Comics and Games 2021 ospiterà gratuitamente una selezione di realtà indipendenti presso gli spazi della Biblioteca Agorà.

Anche quest’anno torna il Bookshop Self Area powered by Inuit, sia dal vivo che sul web. Una selezione di volumi che faranno parte della scena dell’autoproduzione italiana e internazionale e della microeditoria illustrata scelti dalla libreria Inuit di Bologna. Oltre 40 realtà tra collettivi e micro-editori saranno presenti sullo store online, mentre una speciale selezione sarà proposta durante i giorni della fiera nel bookshop della Self Area. Chiunque deciderà di sostenere il circuito indipendente acquistando libri al bookshop o sullo store online potrà avere in omaggio una delle cinque stampe Risograph da collezione realizzate per LC&G21 dalla Stamperia Artistica Inuit di Bologna.

Area Pro

Torna l’appuntamento dedicato alla scoperta dei talenti e delle nuove proposte nel mondo del fumetto: negli spazi dell’ex Museo del Fumetto, in Piazza San Romano, riprendono gli incontri con gli editor presenti alla fiera per sessioni di scouting. Sono oltre 650 i futuri talenti del fumetto che quest’anno hanno aderito a questa straordinaria opportunità.

L’Area Pro è un progetto di Lucca Comics & Games con la compartecipazione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Guardia Costiera – Maupal e Luca Ward

Quest’anno la Guardia Costiera ha voluto affidare la realizzazione del calendario istituzionale 2022 al tratto inconfondibile di un artista di fama internazionale come Maupal, street artist capace di connettere l’arte con l’ironia. Ne è scaturito un racconto originale e inedito, in cui la fantasia dell’artista romano riesce a spingersi un passo oltre il verosimile. Il calendario sarà presentato a Lucca Comics & Games, e i personaggi di Maupal avranno la voce inconfondibile di Luca Ward.

Tuono Day

Oltre a Corpicino, rappresentazione del Graphic Novel Theater, Lucca Comics and Games 2021 celebra Tuono Pettinato con un’intera giornata dedicata all’autore. Domenica 31 Ottobre sarà quindi il Tuono Day, che vedrà altre due straordinarie attività.

Il fumettista che faceva Air Guitar: Il duello definitivo fra le due anime di Tuono Pettinato: tra punk e cultura, fra ricerca e mainstream, incarnati da cinque talenti della cultura italiana tutti accomunati dall’amore per il lavoro di Andrea Paggiaro. Silvia Bencivelli, giornalista e divulgatrice, la scrittrice Marta Barone, sfidano i registi Marco e Antonio Manetti in streaming (I Manetti Bros) ed il musicista Simone Lucciola. Chi vincerà? Moderati da Luca Valtorta, con la collaborazione di POP700 e Centro studi Luigi Boccherini.

In anteprima a Lucca Comics & Games 2021 il documentario Vita e opere di uno dei più brillanti intellettuali della sua generazione: Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato. Una collaborazione Lucca Comics & Games, FISH-EYE Digital Video Creation e RAI, prodotto da FISH-EYE Digital Video Creation. Per la regia di Dario Marani, scritto da Dario Marani, Clarissa Montilla, Alessio Guerrini. Partendo dall’intervista del 2015 realizzata per Fumettology – I miti del fumetto italiano, spina dorsale e colonna portante di tutto il documentario, sono state realizzate nuove riprese e nuove interviste soprattutto ad amici e colleghi di Tuono Pettinato, per poterne realizzare un ritratto completo poetico e profondo ma anche divertente e sincero, che verte sia su Tuono Pettinato, sia su Andrea Paggiaro: uno dei più brillanti intellettuali della sua stessa generazione.

Rock’n’Comics

Il complesso di San Francesco ospiterà un progetto inedito che, sposando la crossmedialità, saprà regalare grandi emozioni al pubblico lucchese: Rock ‘n’ Comics, il nuovo format targato Lucca Comics & Games che unisce musica e fumetto e realizzato col supporto e la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Attraverso una serie di interviste performative, famosi artisti dialogheranno su tematiche innescate da immagini del mondo del fumetto e dell’illustrazione legate alla sua storia personale. Un viaggio dialogico accompagnato dalla commistione di generi artistici, come un sottofondo musicale e una live performance fumettistica.

Tra i personaggi coinvolti Pau (Paolo Bruni), frontman dei Negrita: 25 anni di carriera, durante la pandemia ritorna alle sue origini di artista visivo sviluppando uno straordinario dialogo artistico con l’autore Simone Bianchi già interprete degli universi Marvel e DC. Il musicista verrà inoltre celebrato dal festival con una mostra personale delle sue tele, tavole e disegni originali: Pauhaus rock art gallery. Uno dei rocker italiani più amati, che oltre ad imbracciare i suoi amati chitarra e microfono, nell’ultimo anno e mezzo è tornato ad impugnare matita e pennelli – abbandonati dopo il diploma artistico e gli studi di architettura – per dar vita a potenti dipinti e disegni realizzati con le tecniche più differenti, dall’inchiostro all’acrilico, dal linocut al graffito, dall’acquerello alla digital art.

E ancora Caparezza, artista disco di platino dalla forte identità e carattere, si definisce “fumettista mancato” ed è grande conoscitore di comics e di cultura popolare; con il suo tour Museica ha sperimentato fra melodie e opere d’arte.

Non potevano mancare i Lacuna Coil, la gothic band italiana più conosciuta al mondo, unica in Italia ad aver collaborato per il lancio internazionale di Batman World (nonché protagonista di una cover di Batman: Death Metal – Band Edition), da sempre appassionata di giochi e di geek culture.

E infine Shade: doppiatore, campione di freestyle e uno dei rapper italiani più popolari tra i ragazzi. Nel 2017 con la hit Bene ma non benissimo raggiunge oltre 20 milioni di views su Youtube all’uscita e il brano Irraggiungibile, cantato con Federica Carta. Appassionato di fumetto, ha prestato la sua voce a Hashirama Senju nella serie Naruto Shippuden.

Musica e fumetti per raccontare quello che abbiamo dentro con Mahmood e Sio. Modera Luca Valtorta. In occasione dell’uscita del suo libro Ghettolimpo – Sui sentieri dell’anima (Mondadori), Mahmood e SIO dialogheranno di musica e fumetti, linguaggi apparentemente diversi ma profondamente intrecciati, modalità espressive che si contaminano a vicenda e che cercano, in modi sempre nuovi, di dare una “forma” all’anima. Mahmood ha una profonda passione per i manga tanto che il singolo che ha aperto il nuovo progetto discografico, si chiama proprio “Inuyasha”. È per questo che ha deciso di sviluppare il suo mondo artistico anche in questa forma espressiva, sviluppando una raccolta di storie legate ai brani del suo ultimo album, di cui lui stesso è il character principale. L’incontro sarà moderato da Luca Valtorta e si terrà domenica 31 ottobre alle 15:30 all’Auditorium San Francesco.

Gli espositori al Palazzetto dello Sport

Il Palazzetto dello Sport ospiterà 22 espositori: il meglio tra fumetterie e tavole originali, il tutto impreziosito dalla presenza di Funko, l’azienda che produce più di 1000 action figure su licenza, forse il must di collezionabili più popolare del momento. Al grande stand Funko gli appassionati potranno trovare le rappresentazioni in 3D dei propri beniamini.

Dylan Dog è un fumetto che funziona al meglio in bianco e nero, ma l’esperienza dei Dylan Dog Color Fest, serie dalla vocazione sperimentale, ha in parte modulato questo assioma. La particolarità è che le tavole nascono anche in questo caso in bianco e nero, ma vengono poi colorate digitalmente. Assolutamente da non perdere quindi, la proposta di “Francesco Bazzana/Tavole Originali.com”, che ci presenta in esposizione e in vendita alcune bellissime tavole di Dylan Dog a colori, tratte dai lavori di Alessandro Baggi, Yi Yang, Patrizio Evangelisti.

Chi non ha mai avuto la fortuna di ammirare dal vivo una tavola del grande e indimenticabile Sergio Toppi non dovrebbe mancare di far visita allo stand di Venere Comics, che porterà in vendita sia gli originali sia il bellissimo portfolio “Adrianopolis 378 D.C.” in sole 200 copie numerate, con i disegni del maestro e i commenti dello storico Alessandro Barbero. Il portfolio ruota attorno a un libro che racconta le vicende che hanno portarono i Romani alla disastrosa sconfitta contro i visigoti ad Adrianopolis in Tracia.

In un mercatino delle pulci, in provincia di Vicenza, l’incontro tra il maestro Paolo Mottura, uno dei talenti grafici più cristallini del momento, un libro illustrato degli anni quaranta, e un collezionista di Pinocchio, è l’incipit per un viaggio dell’artista nel mondo del burattino di Collodi, dal quale scaturisce una visione originale, non priva di considerazioni più ampie che arrivano ad analizzare il passaggio adolescenziale e sociale tra l’essere bambino e il diventare adulto. Alcuni meravigliosi originali saranno esposti presso lo stand dell’espositore La Nona Arte, e il maestro sarà presente per firmacopie.

La magica e affascinante Basilicata fa visita per la prima volta al mondo dei Comics & Games con la sua APT, e lo fa proprio in questa location portando due interessanti contenuti: il coinvolgimento in alcuni firmacopie di Alessio Fortunato, talentuoso disegnatore dell’episodio di Dampyr “Il Licantropo di Matera”, insieme allo sceneggiatore Giorgio Giusfredi, e la creazione del mondo Basilicata sulla famosissima piattaforma di gioco Minecraft.

Non potevano mancare le Community del Fumetto, uno degli assi portanti di Lucca Collezionando, coloro che con la sola arma della loro sconfinata passione per i personaggi preferiti, creando associazioni attivissime, riescono a coinvolgere sceneggiatori, disegnatori e le stesse case editrici in firmacopie, piccoli inediti, oggetti da collezione dedicati. Saranno presenti in questa occasione, le Community Bonelliane: Amys, Scls, Amici Zagoriani, Forum Zagor-Te-Nay, Dylandogofili, Dylan Dog Fans Club, afferenti ai personaggi di Martin Mystère, Zagor, Dylan Dog, che coinvolgeranno i visitatori in una serie di firmacopie con alcuni autori loro beniamini.

Le dediche

Al fine di evitare l’afflusso e l’assembramento di un numero elevato di persone agli stand del Padiglione multimarca di Piazza Napoleone, alcuni autori speciali terranno i propri firmacopie nel vicino Palazzo delle Dediche, ovvero al MuF, l’ex Museo del Fumetto in Piazza San Romano. Fra gli autori presenti in questo spazio: Sio, Leo Ortolani, Tony Sandoval, Bastien Vivés e Martin Quenehen.

Il padiglione Napoleone rimarrà quindi al centro dell’attività fumettistica, vivo e animato da molti autori ed editori, ma senza rischi di sovraffollamento. Anche l’Oratorio San Giuseppe e la Chiesa dell’Agorà saranno al centro delle sessioni di firmacopie degli autori.

Gli appuntamenti ai Palazzi delle Dediche saranno organizzati su prenotazione: nei prossimi giorni sarà pubblicato un calendario in cui saranno indicate le fasce orarie di presenza di ogni autore e ci sarà la possibilità di prenotarsi fino a esaurimento posti. Invece, le sessioni di firme di autori con affluenza regolare e ben gestibile secondo le norme vigenti anti-Covid, ovvero tali da evitare lunghe file e assembramenti, potranno rimanere all’interno dello stand, con firmacopie gestite come gli anni passati.

Per tutte i gadget, i fumetti e le esclusive targate Lucca Comics and Games 2021 visitate lo store Amazon ufficiale della manifestazione.