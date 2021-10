Si arricchiscono le aree Cosplay di Lucca Comics and Games 2021 grazie ad alcune importanti partnership e alla collaborazione di alcuni importanti ospiti del settore.

Vediamo insieme programma, appuntamenti e novità delle aree Cosplay di Lucca Comics and Games 2021.

Le aree Cosplay di Lucca Comics and Games 2021

Villa Cosplay powered by Patreon

PATREON, nota piattaforma online di creazione e condivisione di contenuti artistici, è partner di Lucca Comics and Games 2021. Negli spazi della magnifica Villa Bottini verranno allestiti due photoshooting esclusivi per tutti i cosplayer. Dietro l’obiettivo, la bravissima Chiara Santaterra ospitata da EPICOS, partner dell’iniziativa fotografica. Sarà possibile incontrare anche diversi ospiti del settore cosplay come Giada Robin, Leon Chiro, Meryl Sama, ma anche Nicolas della Contea Gentile che arriverà per l’occasione con tutta la mitica compagnia dell’anello per raccontare la sua storia e il suo progetto.

Nelle Sale del piano nobile e nel magico giardino esterno da oltre 1000 mq, le Community Cosplay italiane allestiranno i loro spazi performativi, le loro installazioni (tra cui un’ automobile iconica, che sarà “riesumata” per l’occasione) e faranno attività di animazione per tutti i giorni del festival, mentre il team di fotografi esperti di Project Cosplay 110, allestirà per l’occasione dei SET da sogno come la scenografia di Halloween, la Sala del Te’ giapponese o l’ambientazione post-apocalittica dove i cosplayer potranno essere immortalati per l’occasione.

Le sorprese non finiscono qui: il cosplayer Valentino Notari presenterà il suo romanzo “Cosplay Girl” e ci saranno dibattiti sui vari temi sociali rapportati al settore cosplay che saranno affrontati in collaborazione con Alcedo e Ariadny del Japan Live e dai loro ospiti Gaia Giselle e Andrea Franchini.

Per i più piccoli invece ci saranno gli eventi del RAI DAY KIDS per RAI Ragazzi il 1° Novembre insieme alle Mascotte guidate da Carolina Benvenga, il laboratorio di Nina e Olga della disegnatrice Nicoletta Costa e anche con l’esibizione musicale a cura di Rainbow.

Da segnalare anche il grande Flash Mob organizzato in collaborazione con Emergency che si svolgerà domenica 31 Ottobre ore 16:00 per lanciare tutti insieme un messaggio di pace e fratellanza! E ancora Sfilate di moda con un red carpet da sogno, le degustazioni a tema cosplay degli amici del Sigaro Toscano… Questo e altro nella Villa Cosplay, la magica cornice dove può anche rivivere il “Ballo delle Principesse” più famose della storia dell’ animazione!

Lucca Photo Cosplay

Ecco nel dettaglio tutte le aree ed i set previsti a Villa Bottini.

Area Selfie: con backdrop di Lucca Comics and Games 2021

Area Smoke: colonnato (più macchina del fumo)

Area Tealight: allestimento di un “tea for one”, con tavolo di ferro battuto bianco, tazze, libri e cesto da pic nic con tovaglia. Possibilità di estenderlo in seduta a terra con plaid scozzese

Area Halloween: allestimento di un tavolo a tema con la festività e i colori autunnali (zucche, foglie autunnali, candele)

Area Survival: allestimento post-apocalittico con pancali, iuta, cassette di legno e materiale vario

Photoset gratuiti di Patreon interni alla villa in collaborazione con lo staff di Epicos, con la presenza della fotografa Chiara Santaterra

Questo invece nel dettaglio le modalità di scatto:

Durante la mattina (dalle ore 10:00 alle ore 13:00), Project Cosplay Studio 110, partner dell’iniziativa si avvarrà dell’uso esclusivo degli spazi scenografici per realizzare set foto previo appuntamento

Nel turno del pomeriggio (dalle 14:00 alle 18:00), gli spazi saranno messi a disposizione dei fotografi e dei cosplayer che vorranno usufruirne secondo le modalità di preiscrizione previste onde evitare assembramenti

Il tempo a disposizione sarà di 20 minuti per postazione con un massimo 2 diverse postazioni prenotabili al giorno

Si chiede di arrivare in postazione 10 minuti prima e in caso di ritardo superiore a 10 minuti la prenotazione verrà annullata

Il pomeriggio potranno prenotare lo spazio fotografi e cosplayer sia in coppia che non. In caso di mancato match, proporremo ai singoli casi le eventuali soluzioni

Per prenotare i set scenografici durante il pomeriggio i cosplayer/fotografi dovranno scrivere alla mail: cosplay@luccacomicandgames.com

Le attività a Palazzo Tucci

La fotografia artistica dedicata al cosplay, idea nata dalla volontà di Lucca Comics & Games di valorizzare il settore cosplay in collaborazione con il fotografo Marco Tramonte, si rinnova e per l’occasione si sposta nella magica cornice di Palazzo Tucci, residenza d’epoca mozzafiato, incastonata nel cuore del centro storico lucchese. Quindi, durante i giorni del Festival, una delle più belle e prestigiose residenze storiche di Lucca aprirà le sue porte per l’occasione al settore Cosplay, ospitando fotografi selezionati e cosplayer d’eccezione, che sono diventati gli attori principali della scena fotografia a tema cosplay degli ultimi anni.

Cosplay Live Show 2.0

Cosplay Live Show 2.0 torna rinnovato in un appuntamento condotto da Giorgia Vecchini e Paolo Picchi, sabato 30 Ottobre ore 15:30 presso l’auditorium San Francesco, quando cosplayer di ogni tipologia, si daranno battaglia per sfoggiare il costume migliore o esibire la migliore interpretazione, di fronte a una giuria d’eccezione guidata dal grande Maurizio Merluzzo. Crossover Universo Nerd a supporto con le interviste nel backstage insieme alle cosplayer e influencer Jessica -Misshatred- Armanetti e Giada Bessi.

Classic Cosplay Contest

Ritorno alle origini con il Classic Cosplay Contest condotto da Luca Panzieri e Maurizio Merluzzo, che guideranno la conduzione della gara classica, senza orpelli di ogni tipo, senza troppi pensieri, dove tutti possono iscriversi, partecipare e soprattutto…Divertirsi! Il palco dell’auditorium San Francesco si accenderà ancora quindi Lunedì 1 Novembre a partire dalle ore 14:00 e tutti i cosplayer sono invitati!

Dance Cosplay Battle

Dalle 17:30, in attesa delle premiazioni del Classic Cosplay Contest, grande esibizione degli straordinari ballerini Smash Hip Hop Poin 1 per la 1° edizione del Dance Cosplay Battle in collaborazione con ACSI

Yokai Cosplay: Japanese Plants & Monsters Experience

Yokai Cosplay: Japanese Plants & Monsters Experience è una visita guidata animata da più soggetti in cui si armonizzano diversi ambiti culturali. Le tappe e il percorso sono legati anche alla scoperta delle piante in esso presenti, arricchendo le informazioni botaniche e iconografiche con le leggende relative. Il progetto è ideato da Paolo Linetti in collaborazione con l’Orto Botanico di Lucca e sarà “visitabile” dalle ore 19:30 di sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Gruppi di cosplayer, presenza emblematica delle giornate del Festival, coloriranno il percorso interpretando figure leggendarie giapponesi collegate anche alla natura e in prima persona spiegheranno le “proprie” caratteristiche. In vicinanza della serra, sarà proposta anche una piccola mostra esterna, con gigantografie di stampe giapponesi dell’800 raffiguranti mostri del Sol Levante per enfatizzare, con l’aspetto artistico, il tema dell’evento. Tributo finale anche a una delle leggende Lucchesi che da sempre affascinano i visitatori dell’Orto Botanico e non solo: Lucida Mansi

