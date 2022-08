La presenza di Matt Murdock in She-Hulk: Attorney at Law non è più un mistero, anzi si è rapidamente trasformato in uno dei momenti più attesi della nuova serie del Marvel Cinematic Universe. Dopo la sua apparizione come nei panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, il ritorno di Charlie Cox come Diavolo Custode è atteso con particolare interesse dai fan, che hanno visto nella sua presenza nelle serie dedicata a Jennifer Walters il suo vero esordio nel franchise. Un’apparizione su cui siamo stati tranquillizzati dalla sceneggiatrice Jessica Gao, che promette per She-Hulk un Daredevil fedele ai fumetti.

Resta da capire a quale particolare run del Cornetto faccia riferimento Jessica Gao. Nella sua lunga vita editoriale, Daredevil ha avuto modo di affrontare molto cupi, specie durante le gestioni Miller e Nocenti, o altri più sereni e ironici. Considerato il tono di comicità diluito nella dinamica tipica di un legal drama, per She-Hulk: Attorney at Law possiamo attenderci un Cornetto meno serio e irruento rispetto a quello delle serie Netflix, soprattutto in termini di combattimento ad alto tasso di violenza.

Parlando con Collider, la Gao ha voluto comunque tranquillizzare i fan del frachise, condividendo le sue reazioni quando le è stata comunicata la possibilità di utilizzare Daredevil nella sua serie. Un incontro, quello con Jennifer Walters, che potrebbe basarsi sulla breve run di Soule di She-Hulk, in cui nonostante la loro amicizia Jennifer e Matt si sono ritrovati sui fronti opposti di una causa basata su un tragico evento passato di Steve Rogers (e la fissazione della Jennifer di Tatiana Maslany per Cap potrebbe essere un indizio interessante).

Daredevil è un caso speciale. Il più delle volte, quello che facciamo è scavare nei film e nei fumetti, scegliendo personaggi che vogliamo usare, e poi pensiamo a come usarli nel modo migliore e più divertente nelle nostre storie, chiedendo a Marvel il permesso. Ma Daredevil era un sogno che non osavamo nemmeno avvicinare. Pensavamo ‘No, non c’è possibilità, non prendiamolo nemmeno in considerazione’, non ci era nemmeno passato per la mente. E poi, un giorno ci viene lasciato intendere non solamente che era disponibile, ma che Charlie Cox sarebbe tornato come Daredevil; quindi, abbiamo subito iniziato a pensare a come inserirlo nella nostra serie. Se anche avessimo avuto una misera possibilità di averlo nella serie, avremmo dovuto coglierla.

Per Jessica Gao, il ritorno di Cox nei panni dell’avvocato di Hell’s Kitchen è un punto a favore del personaggio, considerato come Charlie Cox abbia sempre mostrato un estremo rispetto per l’originale cartaceo di Daredevil:

Ha un profondo amore e una totale riverenza per il personaggio. E’ evidente che per lui Daredevil significhi molto, ma è anche stato molto bravo nell’adeguarsi alla storia. Era totalmente coinvolto dalle battute e dalla dinamica instaurata con Jen e She-Hulk.

