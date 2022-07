A pochi giorni di distanza da SummerSlam 2022, l’evento più importante dell’anno in casa WWE, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con la SmackDown Women’s Champion Liv Morgan. Da NXT al main roster, il suo percorso sul ring è stato irto di ostacoli, ma la giovane superstar originaria del New Jersey non si è mai data per vinta, coronando il sogno di una vita a Money in the Bank. Ecco cosa ci ha raccontato nella nostra intervista esclusiva per Cultura Pop.

Intervista esclusiva a Liv Morgan

A Money in The Bank hai coronato il sogno di una vita vincendo la valigetta e diventando la SmackDown Women’s Champion nella stessa sera. Quali sono state le tue sensazioni a caldo, subito dopo la vittoria, e come ha reagito il backstage femminile?

Liv Morgan: Money in the Bank è stata la notte più incredibile della mia vita. Prima la vittoria della valigetta, poi l’incasso su Ronda e la conquista dello SmackDown Women’s Championship, tutto fantastico. Davvero una notte incredibile. Le ragazze sono state grandiose con me perché tutte lottiamo per lo stesso obiettivo. Vedere il supporto delle mie colleghe, sapendo che meritavo da anni questo momento, è stata una sensazione indescrivibile.

A SummerSlam 2022 affronterai Ronda Rousey in un match uno contro uno. Cosa ne pensi di lei dal punto di vista personale, al di fuori del personaggio?

Liv Morgan: Non ho una parola cattiva da spendere nei suoi confronti. Ronda è una donna incredibile, ma soprattutto una lottatrice e una madre incredibile. Ha fatto tantissimo per il nostro sport e per la divisione femminile in generale, ma quello di sabato sarà il match più importante della mia carriera. Ne ho bisogno più di lei e sono pronta a tutto per mantenere lo SmackDown Women’s Championship ben saldo attorno alla mia vita.

Parlando di SummerSlam, puoi dirci quale sia stato il tuo match preferito di sempre?

Liv Morgan: Il mio match preferito di SummerSlam avverrà questo sabato, a Nashville, quando batterà Ronda Rousey e manterrò il mio SmackDown Women’s Championship.

Dal 2014 a oggi ne hai fatta di strada: NXT, Raw, SmackDown. Adesso che sei la campionessa dello show blu, quali sono i tuoi obbiettivi futuri e chi ti piacerebbe affrontare un domani a WrestleMania?

Liv Morgan: Il mio obiettivo futuro è quello di mantenere il titolo per sempre. So che può sembrare una frase fatta, ma voglio essere la migliore campionessa di sempre. Voglio farlo per me stessa e per i fan che mi hanno sempre supportato. Non ho gli occhi puntati su alcuna superstar al momento, ma sono pronta ad affrontare chiunque voglia farsi davanti.

Subito dopo SummerSlam, sarà tempo di pensare a Clash of the Castle: hai in mente qualche superstar britannica che ti piacerebbe affrontare al grande evento?

Liv Morgan: Sono davvero entusiasta per questo evento, ho sentito che lo stadio è fantastico. Mi piacerebbe affrontare Alba (Kay Lee Ray) perché sono una sua grande fan. Sul ring non ha paura di nulla e ha ottime doti atletiche, quindi penso che un match tra noi due sarebbe grandioso.

Sei stata molte volte in Italia come parte dei live event WWE. Ti piacerebbe tornare nel nostro Paese e qual è il tuo ricordo più bello legato all’esperienza in Italia?

Liv Morgan: Senza dubbio i fan italiani! Sono incredibili e ogni volta che ci esibiamo in Italia ci fanno sentire la loro energia. Purtroppo quando siamo in viaggio con la WWE non abbiamo molto tempo per esplorare il Paese che visitiamo, ma spero di tornare in Italia in futuro per diletto personale, nel mio tempo libero. Anzi, se hai dei posti da consigliarmi, fai pure!

Se dovessi guardarti indietro, come è cambiata Liv Morgan dal 2014 a oggi? Qual è stato il tuo più grande traguardo e quali sono le migliorie che vorresti apportare al tuo personaggio in futuro?

Liv Morgan: Il mio più grande traguardo a oggi è stata la vittoria dello SmackDown Women’s Championship. Molte volte sono stata dubbiosa sul fatto di poter diventare campionessa, ma ho continuato a lottare, ad allenarmi duramente e credere in me stessa. Non mi sono mai arresa. Voglio continuare su questa traiettoria anche in futuro. Come ti dicevo prima, lo devo a me e ai fan. Voglio evolvere, migliorare ancora di più ed essere la miglior campionessa possibile.

Dove vedere SummerSlam 2022

Potere vedere il match tra Liv Morgan e Ronda Rousey, e i restanti incontri del Premium Live Event estivo, nella notte tra sabato 30 luglio e domenica 31 luglio in diretta sul WWE Network. SummerSlam andrà in scena al Nissan Stadium di Nashville, nel Tennessee.