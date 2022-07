Mancano pochi giorni all’edizione di quest’anno di SummerSlam, il più grande evento estivo della WWE. Tanti incontri titolati e risoluzioni di faide per una notte che promette spettacolo. Piatto forte dello show il Last Man Standing match tra Roman Reigns e Brock Lesnar, valido per il titolo mondiale. Ecco la card completa del premium live event, che andrà in scena nella notte tra sabato 30 luglio e domenica 31 luglio al Nissan Stadium di Nashville, nel Tennessee.

La card di WWE SummerSlam

Logan Paul vs The Miz

Dopo aver firmato un contratto con la WWE, la megastar di YouTube ha sfidato The Miz per un match a SummerSlam. I due avevano fatto coppia a WrestleMania, alcuni mesi fan, ma Logan Paul era stato tradito dall’Aewsome One al termine dell’incontro.

The Mysterio’s (Rey & Dominik) vs The Judgment Day (Finn Balor & Damien Priest)

Come annunciato ieri sera a Raw, il match di coppia sarà un No Disqualification: tutto sarà dunque lecito. Attenzione a Rhea Ripley, tornata in scena per rovinare la celebrazione di Rey Mysterio.

WWE Raw Women’s Championship: Becky Lynch (C) vs Bianca Belair

Una rivalità che non conosce fine. Le due si sono sfidate nella passata edizione di SummerSlam, dove Becky vinse in pochi secondi, e a WrestleMania, dove Bianca ha compiuto il suo percorso di redenzione vincendo il titolo. Nashville sarà lo scenario decisivo per l’ennesimo scontro.

Undisputed WWE Tag Team Championship: The Usos vs The Street Profits

Le due migliori coppie della WWE si sfideranno per l’ennesima volta a SummerSlam. Dopo il finale controverso di Money in the Bank, è stato scelto un arbitro speciale e imparziale per chiamare la contesa: l’Hall of Famer Jeff Jarrett, nativo proprio del Tennessee.

WWE United States Championship: Bobby Lashley (c) vs Theory

Mr. Money in the Bank cercherà di riprendersi il titolo perso allo scorso Premium Live Event contro Bobby Lashley. “The Almighty” farà ovviamente di tutto per impedirglielo, continuando il suo regno da dominatore.

Riddle vs Seth Rollins

Un Seth Rollins sempre più lunatico ha preso di mira l’ex tag team partner di Randy Orton, Riddle. Nella puntata di Raw di ieri sera, in diretta dal Madison Square Garden, lo ha steso con una stomp sui gradoni d’acciaio. Riuscirà Riddle a vendicarsi e zittire, una volta per tutte, “The Visionary”?

Pat McAfee vs Happy Corbin

Due ex giocatori della NFL e due ex amici, adesso acerrimi rivali. Sin dall’attacco subito a Money in the Bank, il commentatore di SmackDown ha giovato vendetta nei confronti di “Bum Ass Corbin”, apostrofandolo con epiteti molto coloriti.

WWE SmackDown Women’s Championship: Liv Morgan (C) vs Ronda Rousey

La neo SmackDown Women’s Champion difenderà il titolo contro l’ex campionessa. Tra le due c’è grande rispetto, ma Ronda sempre più determinata che mai a riprendersi quello che le spetta. Liv Morgan, invece, ha promesso al mondo intero di dare il 100% per mantenere il titolo ben saldo alla sua vita.

Undisputed WWE Universal Championship, Last Man Standing: Roman Reigns (C) vs Brock Lesnar

Il main event della sera vedrà i due colossi della WWE sfidarsi per un’ultima volta. Una rivalità che ha avuto inizio nel 2015 a WrestleMania 31, e che si è protratta sino a oggi. Il match scelto per la resa dei conti è un Last Man Standing: a vincere sarà l’ultima superstar che rimarrà in piedi al conto di 10 dell’arbitro.

Dove vedere SummerSlam

SummerSlam sarà visibile, in diretta e in differita, esclusivamente sul WWE Network. Le puntate settimanali degli show WWE sono invece disponibili ogni settimana, con il commento in italiano, sulla piattaforma Discovery.