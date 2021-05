Invincible: nelle prossime stagioni apparirà anche Savage Dragon?

Invincible, serie Amazon basata sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman, ha riscontrato un successo strepitoso a tal punto da essere già stata rinnovata per altre due stagioni. In molti speravano in un’apparizione di Savage Dragon già nella prima, ma a quanto pare la porta per un suo cameo in futuro sarebbe totalmente aperta.

A rivelarlo è stato il suo creatore Erik Larsen, che ha spiegato come non gli fosse stato ancora chiesto di utilizzarlo, ma non avrebbe problemi a farlo se solo non fosse dispendioso. Savage Dragon è uno dei pochi personaggi della Image Comics ad essere apparso sulle pagine di Invincible, giocando un ruolo importante nella storyline The Invincible War.

Potete trovare la prima stagione di Invincible su Amazon Prime Video.

Savage Dragon potrebbe apparire nei nuovi episodi di Invincible

Nel cast della serie animata di Invincible troviamo nomi illustri come Steven Yeun (Invincible), Mark Hamill (Arthur Rosebaum), Seth Rogen (Allen l’Alieno) e J. K. Simmons (Omni-Man). L’arco narrativo del fumetto è andato avanti per ben 16 anni, dunque ci sarebbe del materiale a sufficienza per fare tante altre stagioni.

La prima stagione della serie ruota attorno alle vicende del diciassettenne Mark Grayson, figlio del potente Omni-Man, il supereroe più influente del pianeta. Ben presto scoprirà di avere poteri speciali come il padre nonostante un oscuro segreto del capofamiglia rischi di infrangere la quiete apparente.

La storia è stata apprezzata da critica e pubblico per via dell’approccio tagliente e innovativo al mondo dei supereroi. Oltre allo show animato, Invincible sarà tramutato in un film in live action distribuito da Universal Pictures e prodotto dallo stesso Kirkman. La sceneggiatura sarà curata da Seth Rogen e Evan Goldberg, mentre non si hanno ancora dettagli sul cast che ne farà parte e sulla possibile data di uscita.

Se vi è piaciuta la serie animata di Invincible, potete recuperare tutti i fumetti originali.