Iron Patriot da Avengers: Endgame annunciato da Hot Toys

Iron Patriot è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 di Hot Toys per la serie dedicata ad Avengers: Endgame da non lasciarsi sfuggire.

Continuano gli annunci di Hot Toys per la linea Movie Masterpiece, una serie di action figure collezionabili in scala 1/6 dedicata al mondo del Cinema e delle Serie TV. Negli scorsi giorni l’ azienda ha comunicato l’apertura dei preordini della nuova armatura di War Machine questa volta ribattezzata Iron Patriot tratta da Avengers: Endgame.

Queste figure solitamente sono alte circa 30 cm, hanno il corpo completamente articolato e questa volta al posto dei “classici” vestiti in stoffa troviamo un’ armatura realizzata sia in plastica che in metallo. Come sempre se vi soffermerete a guardare tutti i dettagli rimarrete davvero impressionati dalla cura che ci viene messa da questo produttore per poter ricreare una vera e propria replica del personaggio in questione in scala ridotta.

Come per tutte le altre figure anche in questa sarà presente una basetta espositiva con il logo del film, dove troveremo anche un braccio snodabile che ci permetterà di riprodurre al meglio le pose action dell’ Iron Patriot. Troveremo come il solito anche degli accessori di ricambio, tra cui delle mani intercambiabili, dei cannoni che si possono montare sul retro, dei lanciamissili che si possono montare sulle spalle, dei set intercambiabili per l’ avambraccio, una coppia di flap di aria che si possono montare a piacimento sul retro, la parte frontale dell’armatura toracica si potrà staccare per permettere di vedere il design meccanico interno e delle varie luci led funzionanti a batteria.

Nel Marvel Cinematic Universe, è la seconda volta che vediamo comparire l’armatura denominata Iron Patriot questa volta nello scontro finale contro Thanos in Avengers: Endgame. Su come e quando sia stata realizzata non ne sappiamo praticamente nulla visto che compare dal nulla nell aparte finale del film.

Iron Patriot è in preordine da Sideshow al prezzo di 469.00 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da ottobre a dicembre 2020.