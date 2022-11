Sono stati divulgati nuovi dettagli sulla partnership fra J.J. Abrams e HBO Max. Il regista ha firmato un contratto quinquennale da 250 milioni di dollari con Warner Bros. Discovery nel 2019 per produrre nuovi contenuti originali per varie filiali WarnerMedia, tra cui Warner Bros. Pictures e HBO/HBO Max. Quasi tre anni dopo, sono stati realizzati solo pochi progetti , il che ha messo in discussione la partnership di Abrams con Warner Bros. Discovery.

Tuttavia, sembra che la collaborazione fra J.J. Abrams e HBO Max, sia destinata a durare. Per lo meno, questo è ciò che suggerisce Sarah Aubrey, a capo di progetti originali per il servizio di streaming di proprietà della Warner.

J.J. Abrams e HBO Max: nuovi dettagli sulla partnership

In una recente intervista con Variety, Aubrey offre un aggiornamento sul rapporto fra J.J. Abrams e HBO Max, nonostante lWarner Bros. sia frustrata dal fatto che il regista non sia riuscito a concludere l’accordo.

“Abbiamo la serie TV Duster, che sta realizzando lui e che sarà pronta molto presto. Sono molto ottimista su questo, ed è un progetto in cui J. J. è stato intimamente coinvolto, ed è un processo davvero divertente di cui far parte. Penso che disegnare un cerchio attorno a una o due serie e dare un giudizio complessivo sia un po’ impreciso. Sono molto entusiasta del lavoro che stiamo facendo in Max con J.J.”

Queste parole sembrano quindi promettere molto bene, ma è opportuno anche sottolineare che, se Abrams non dovesse riuscire a generare dei profitti con i suoi progetti, non stupirebbe di certo se Warner Bros. Discovery dovesse poi decidere di non estendere il suo accordo con il regista dopo il 2024. Lo stesso varrebbe anche se Abrams non riuscisse a finire alcun progetto negli anni a venire.