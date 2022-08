Che in casa Warner Bros i tempi stiano cambiando è sotto gli occhi di tutti, ma qualche certezza per il futuro sembra comunque esserci. Dopo il progetto messo da parte dedicato a Batgirl, un altro supereroe sembra non subirà la stessa sorte. James Gunn infatti starebbe lavorando a numerosi progetti DC oltre Peacemaker 2.

James Gunn lavora a numerosi progetti DC oltre Peacemaker 2

Secondo quanto riportato da THR, i piani dedicati a Peacemaker 2 di James Gunn stanno procedendo senza intoppi. L’ultima notizia arriva da The Hollywood Reporter, che dice:

” Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha diversi progetti in sviluppo alla DC, inclusa la seconda stagione di Peacemaker, che sta andando avanti”.

Infatti, dopo la notizia della cancellazione di Batgirl, James Gunn ha rassicurato i fan che Peacemaker era al sicuro e che i cambiamenti in atto in Warner Bros non avrebbero inciso sul sequel tanto atteso dai fan.

“Non c’è bisogno di preoccuparsi per conto di #Peacemaker”, ha twittato Gunn all’inizio di questo mese. “Il nostro amico farà ancora molta pace nella seconda stagione.”

Foto: ©Warner Bros

Sempre secondo quanto riportato Gunn sarebbe al lavoro su numerosi altri progetti DC e non solo sulla seconda stagione di Peacemaker: è possibile pensare ad un sequel di The Suicide Squad.

Il futuro cosa ci attende?

In una chiamata sugli utili poco dopo la diffusione della notizia di Batgirl , il capo della Warner Brothers Discover, David Zaslav ha rivelato le ragioni alla base della decisione dello studio di annullare il film.

“La nostra ambizione è riportare indietro la Warner e produrre grandi film di alta qualità, e mentre guardiamo alle opportunità che abbiamo in generale, la DC è una delle prime della lista per noi”, ha spiegato Zaslav. “Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman: questi sono marchi conosciuti in tutto il mondo. La capacità di portarli in tutto il mondo con una grande storia è una grande opportunità per noi. Abbiamo eseguito un ripristino. Abbiamo ristrutturato l’attività. Ci concentreremo”.

