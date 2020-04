James Gunn ha svelato il supereroe più importante!

James Gunn, il noto regista di The Suicide Squad e de I Guardiani della Galassia, è solito a sessioni di domanda e risposta con i propri seguaci su Twitter, tanto da creare tantissimi spunti di approfondimento su temi più disparati. Di recente, infatti, egli ha svelato qual è (secondo lui ndR) il supereroe più importante in assoluto, al di là della fazione di appartenenza, Marvel o DC Comics.

Nonostante l’alternanza tra il Marvel Cinematic Universe e l’universo della DC Comics e della Warner Bros., il regista è stato piuttosto schietto nella risposta. Alla domanda dell’utente Bjärk, James ha risposto che il supereroe più importante mai creato è Superman perché “reincarna simbolicamente il supereroe” (la traduzione letteraria sarebbe “la creazione del supereroe” ndR).

Stranamente, James Gunn rifiutò un suo coinvolgimento nel film di Superman per diversi motivi, abbracciando diversi progetti appartenenti a due universi completamente diversi tra di loro. Il prossimo progetto che sta portando a termine è The Suicide Squad, pellicola che vede la partecipazione di diverse star della scena hollywoodiana come Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney.

Insomma, il regista si conferma ancora una volta un personaggio fuori le righe, che tende ad affermare sempre ciò che pensa, infischiandosene delle opinioni altrui. Naturalmente, non mancheranno aggiornamenti sulla questione, e in generale sul panorama cinematografico.

Superman because he was the creation of the superhero. — James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2020