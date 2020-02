John Cena e Peter Capaldi sul set di The Suicide Squad

Non sono mancate ad arrivare le nuove foto scattate direttamente dal set del nuovo film ispirato ai fumetti della DC, The Suicide Squad. In questo caso i protagonisti dei nuovi video e delle foto, condivise sull’account DC Movie News, sono i due attori John Cena e Peter Capaldi. Come ormai tutti sapranno, le riprese del nuovo film diretto da James Gunn sono attualmente in corso. Dunque inevitabilmente – come potete vedere dal post di Twitter che troverete di seguito – il set è soggetto a continui scatti fotografici e brevi video che ritraggono i vari attori intenti ad interpretare i loro ruoli oppure in “posa” per scattare una semplice foto con alcuni fortunati fan.

Insieme ai già citati John Cena che Peter Capaldi, del cast dell’attesissimo film, The Suicide Squad, faranno parte anche l’immancabile Margot Robbie, la quale non poteva che interpretare il ruolo della protagonista Harley Quinn, insieme a Viola Davis, che invece vestirà i panni di Amanda Waller, Joel Kinnaman che sarà invece Rick Flagg e, infine, Jai Courtney che vestirà i panni di Captain Boomerang. Per quanto riguarda invece i ruoli affidati a John Cena e a Peter Capaldi, il primo molto probabilmente vestirà i panni di Peacemaker però ancora non è chiaro quale ruolo è stato affidato a Capaldi.

Inoltre, nel cast di The Suicide Squad si sono aggiunti anche alcuni nuovi attori. Dunque, ci saranno anche Idris Elba, insieme a Nathan Fillion, a Sean Gunn, con Storm Reid, Pete Davidson, e Taika Waititi. Ricordiamo che il debutto della nuova pellicola cinematografica diretta da James Gunn – e distribuita da Warner Bros. – debutterà nell’estate del 2021.