Steam, quasi nessuno vuole AMD: le Radeon sovrastate anche dalla RTX 4090

In una recente analisi emersa dal sondaggio mensile di Steam relativa all'hardware utilizzato dai giocatori, l'Nvidia GeForce RTX 4090 emerge come una delle GPU più utilizzate, sorpassando ogni singola GPU di AMD in termini di quote di mercato. Nonostante il suo prezzo elevato, fissato a $1.600 (quasi 1500 euro), la RTX 4090 si è insediata nello 0,96% dei PC da gaming che utilizzano Steam, registrando un incremento dello 0,11% rispetto al mese precedente, nonostante sia disponibile a prezzi superiori a quelli di listino.

Il dominio di Nvidia è evidente nel panorama di Steam, con una quota del 76,59% rispetto al 15,79% di AMD. Interessante notare come l'AMD RX 7900 XTX, il fiore all'occhiello di AMD, si collochi attorno allo 0,39%, equivalente a livelli comparabili a quelli della RTX 2080 Ti di Nvidia.

Da tenere in considerazione, però, che i risultati del sondaggio di Steam non racchiudono l'intero scenario di mercato. Infatti, alcuni gruppi di GPU AMD sono semplicemente aggregati sotto l'etichetta "AMD Radeon Graphics", rappresentando complessivamente una percentuale maggiore rispetto alla RTX 4090, con valori che si attestano allo 0,98% e 1,97%. Inoltre, questa categorizzazione esclude le GPU di generazione attuale di AMD non specificate nell'indagine e i chip grafici integrati in soluzioni come l'APU Ryzen 7800G o dispositivi handheld che adottano chipset AMD.

Un'altra considerazione importante riguarda la natura volontaria del sondaggio Steam, il che significa che i dati riflettono soltanto una porzione degli utenti di Steam che hanno scelto di partecipare.

Nonostante la netta supremazia di Nvidia, alcune GPU AMD più orientate al rapporto qualità-prezzo stanno cominciando a guadagnare terreno. Per esempio, la RX 6600 e la RX 6700XT hanno visto un leggero aumento della loro presenza, così come la RX 7900 XTX. Sorprende poi la longevità della RX 580, un modello budget di quasi sette anni fa che mantiene una quota dello 0,83%. In ogni caso, negli ultimi tempi AMD sembra aver avuto difficoltà nel piazzare GPU sul mercato.

Questi dati delineano uno scenario in cui, nonostante il divario di prestazioni e il costo elevato, le soluzioni high-end di Nvidia, in particolare la RTX 4090, continuano a occupare una posizione di rilievo tra i giocatori su Steam. La preferenza per Nvidia, almeno tra gli utenti della piattaforma, sembra essere ancora forte, anche di fronte a proposte competitive da parte di AMD. La vera sfida per il produttore di Radeon sarà quindi quella di conquistare una fetta maggiore di mercato puntando non solo sulle performance ma anche su un rapporto qualità-prezzo più competitivo.