Joker: si prevede debutto da record al box office USA

Ormai manca veramente poco al debutto nelle sale cinematografiche di Joker, uno dei film più attesi del 2019. Dunque, non mancano le previsioni in merito al successo che avrà la pellicola cinematografiche con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista. Il neo vincitore del Leone d’Oro di Venezia potrebbe avere un debutto al cinema da record infatti si stima che, solo nel primo week-end, potrebbe incassare 90 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Se i dati delle previsioni diffusi da Deadline fossero confermati, la pellicola cinematografica di Todd Phillips sarà considerata quella con il miglior debutto del mese di ottobre, superando di grand lunga il successo ottenuto da Venom nello stesso periodo dell’anno scorso. Infatti, il quel caso, la pellicola cinematografica aveva incassato “solo” 80,2 milioni di dollari.

Inoltre sono stati indicati altri record che potrebbe battere il film di Joker realizzato da Todd Philips. Infatti rientrerebbe tra i migliori tre film vietati ai minori, posizionandosi dopo alla pellicola di Deadpool e di Deadpool 2, superando Logan, che ha avuto un incasso di 88,4 milioni, 300, con incasso di 70,9 milioni e Watchmen con 55,2 milioni di dollari.

Ricordiamo che il cast del nuovo film dedicato al Clown Principe del Crimine è davvero molto ricco. Infatti insieme al grande Joaquin Phoenix nei panni del protagonista, ci saranno anche attori del calibro di Zazie Beetz, Robert De Niro, Brett Cullen, Frances Conroy, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, Bryan Tyree Henry, Bryan Callen, Shea Whigham e Glen Fleshler. Dunque, per vedere l’intero cast all’opera, non ci resta che attendere l’uscita del film nelle sale cinematografiche italiane, prevista per il 3 ottobre.