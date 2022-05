Crunchyroll annuncia con comunicato attraverso i propri portali ufficiali che Jujutsu Kaisen 0, arriverà nei cinema italiani con doppiaggio altrettanto italiano realizzato da Dynita data da destinarsi. Nexo Digital distribuirà il film.

A quanto pare l’approdo italiano sarà imminente poichè la piattaforma streaming di anime precisa che l’attesa si accinge a terminare.

Adesso non resta che attendere maggiori informazioni in arrivo presumibilmente nelle prossime settimane, se non giorni.

Il film animato si sta rivelando un vero e proprio campione di incassi poichè, secondo l’ultimo report pubblicato nel nostro precedente articolo, ha superato Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time guadagnando 13,5 miliardi di yen (circa 105,3 milioni di dollari), da quando è uscito in Giappone il 24 dicembre, diventando quindi il 15° film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone. Numeri alla mano, Jujutsu Kaisen 0 ha superato anche Frozen 2.

Jujutsu Kaisen 0: a proposito del film animato

Sebbene il lungometraggio animato sia realizzato dopo la prima stagione animata a cura di Studio MAPPA (da ottobre 2020 a marzo 2021, disponibile in Italia su Crunchyroll), le vicende sono antecedenti alla storia principale attualmente in corso.

Jujutsu Kaisen 0 è l’adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte, i cui singoli capitoli erano stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. In seguito, visto il successo della serie principale, sono stati raccolti nel manga prequel edito in Italia da Planet Manga a maggio 2020. Inoltre, il progetto comprende anche contenuti inediti (qui i dettagli) ed è stato diffuso un opuscolo speciale, Jujutsu Kaisen 0,5, all’interno del quale è disponibile un one-shot inedito realizzato al maestro Akutami focalizzato su Yuta Okkotsu.

Per quanto riguarda la produzione del film, lo Studio MAPPA torna dall’anime principale insieme al resto dello staff e del cast. Sunghoo Park (The God of High School) è il regista del film mentre Hiroshi Seko (Dorohedoro) è lo sceneggiatore delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu). Il mangaka Gege Akutami ha supervisionato la produzione.

Di seguito riproponiamo una sinossi del film e le sequenze del trailer finale:

Yuta Okkotsu è un nevrotico studente di scuola superiore che soffre di un complicato problema: la sua amica di infanzia Rika si è trasformata in una maledizione che non lo lascia solo. Poichè Rika non rientra nella categoria ordinaria di essere maledetto, la situazione sinistra viene presa a cuore da Satoru Gojo, un insegnatane all’istituto superiore di arti occulte. Gojo convince Yuta ad iscrivervi, ma avrà tempo a sufficienza per confrontare la minaccia che gli dà caccia.

In attesa dell’uscita italiana, non ancora annunciata al momento, invitiamo recuperate il manga di riferimento al film Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte disponibile su Amazon!