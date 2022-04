Attraverso un comunicato attraverso il proprio sito web ufficiale, Crunchyroll annuncia i primi tre anime doppiati in italiano per la prima volta nella sua storia.

Al momento non sappiamo quando avrà inizio la trasmissione in piattaforma, tuttavia, ecco di quali anime si parla:

The Rising of the Shield Hero Season 1: l’amatissimo dark fantasy isekai che segue le avventure di Naofumi Iwatani nel suo viaggio per diventare l’eroe dello scudo. I fan italiani potranno finalmente recuperare la prima stagione con doppiaggio italiano mentre la seconda, appena iniziata, va avanti ogni settimana in simulcast sempre su Crunchyroll.

My Dress-Up Darling: una rom-com brillante che vede due mondi apparentemente lontani convergere in uno quando un timido ragazzo ed una estroversa ragazza trovano un legame attraverso il cosplay. Uno dei più grandi successi dell’inverno passato, ora anche in lingua italiana!

Ranking of Kings: una serie che macina premi e conquista i cuori di moltissimi fan e che vede il principe Bojji, incapace di parlare e sentire, partire all’avventura per provare il suo valore… con l’aiuto di un’ombra di nome Kage.

In relazione a The Rising of the Shield Hero, ricordiamo, la Stagione 2 ha avuto inizio il 6 aprile 2022.

Non resta ora che avviare il vostro abbonamento cliccando qui. Per iniziare godrete di 14 giorni di provato totalmente in forma gratuita.

Crunchyroll: la storia

Fondata nel 2006, la piattaforma Crunchyroll era di proprietà di AT&T in un conglomerato di cui fanno parte anche HBO e Warner Bros. Qualche mese fa, in seguito alla ristrutturazione del suddetto conglomerato, che aveva portato ad una ondata di licenziamenti, la piattaforma era stata indicata come un possibile asset in vendita, insieme alla divisione Warner Bros. Games, e a quanto pare questa voce sembra essere ora definitivamente confermata.

Ad agosto 2021 Sony ha acquisito Crunchyroll che gestisce direttamente i titoli in catalogo. Qui per recuperare i dettagli in merito. Ad inizio marzo Crunchyroll ha annunciato l’acquisizione del catalogo di Funimation.