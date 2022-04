Il film di Jujutsu Kaisen 0, adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Gege Akutami, prequel della prima fortunata serie animata del 2020, che arriverà prossimamente anche da noi su Crunchyroll ,è diventato il film più redditizio al botteghino giapponese del 2021. Secondo Mantan Web del quotidiano Mainichi Shimbun, Jujutsu Kaisen 0 ha infatti superato Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time guadagnando 13,5 miliardi di yen (circa 105,3 milioni di dollari) da quando è uscito in Giappone il 24 dicembre. Jujutsu Kaisen 0 è quindi diventato il 15° film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone superando anche Frozen 2.

A proposito di del film Jujutsu Kaisen 0

Jujutsu Kaisen 0 (recuperate il manga su Amazon!) è l’adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte, i cui singoli capitoli erano stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. In seguito, visto il successo della serie principale, sono stati raccolti nel manga prequel edito in Italia da Planet Manga a maggio 2020. Inoltre, il progetto comprende anche contenuti inediti (qui i dettagli) ed è stato diffuso un opuscolo speciale, Jujutsu Kaisen 0,5, all’interno del quale è disponibile un one-shot inedito realizzato al maestro Akutami focalizzato su Yuta Okkotsu.

Lo Studio MAPPA torna dall’anime principale insieme al resto dello staff e del cast. Sunghoo Park (The God of High School) è il regista del film mentre Hiroshi Seko (Dorohedoro) è lo sceneggiatore delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu). Il mangaka Gege Akutami ha supervisionato la produzione.

Per quanto riguarda il cast principale, Megumi Ogata ha doppiato Yuta Okkotsu mentre Kana Hanazawa è Rika Orimoto, l’amica d’infanzia del protagonista.

Di seguito riproponiamo una sinossi del film: