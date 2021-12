Il film animato di Jujutsu Kaisen 0 presenterà contenuti inediti

Sunghoo Park, regista di Jujutsu Kaisen 0, film adattamento del prequel manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte (Tōkyō Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō) di Gege Akutami in uscita il 24 dicembre 2021 nelle sale giapponesi, ha dichiarato che il lungometraggio presenterà contenuti inediti non presenti nel volume manga omonimo a cui si ispira.

Jujutsu Kaisen 0: il film presenterà contenuti inediti

Precisamente, tra gli altri spunti di argomentazione in occasione di un corposo messaggio durante gli ABEMA SPECIAL, Sunghoo Park (regista della fortunata serie anime del 2020), ha dichiarato le seguenti parole relativamente ai contenuti inediti:

Ci possono essere dei tocchi unici, aggiuntivi e inediti nel film e anche gli spettatori che hanno già letto il manga li troveranno interessanti nel guardarli, ne saranno felici.

Chiaramente il regista non si è minimamente sbottonato sull’oggetto dei contenuti inediti, ma questa dichiarazione vuole invitare calorosamente tutti, nessuno escluso, a godere del nuovo film animato in uscita alla vigilia di Natale poichè non solo farà chiarezza sul passato dell’universo creato dal maestro Akutami, ma getterà le basi verso la narrazione futura.

Ricordiamo che il 13 dicembre Weekly Shonen Jump, all’interno del numero 2 del 2022, pubblicherà un nuovo capitolo manga dedicato al protagonista del film, Yuta Okkotsu. Il capitolo manga è a cura di Gege Akutami e sarà consegnato, inoltre, a tutti i primi spettatori che si recheranno al cinema all’interno dell’opuscolo speciale Jujutsu Kaisen Volume 0.5. Qui di seguito, ancora, riproponiamo una sinossi, locandina e recente trailer del film:

Yuta Okkotsu è un nevrotico studente di scuola superiore che soffre di un complicato problema: la sua amica di infanzia Rika si è trasformata in una maledizione che non lo lascia solo. Poichè Rika non rientra nella categoria ordinaria di essere maledetto, la situazione sinistra viene presa a cuore da Satoru Gojo, un insegnatane all’istituto superiore di arti occulte. Gojo convince Yuta ad iscrivervi, ma avrà tempo a sufficienza per confrontare la minaccia che gli dà caccia?

Jujutsu Kaisen 0: a proposito del film animato

Sebbene il lungometraggio animato sia realizzato dopo la prima stagione animata a cura di Studio MAPPA (da ottobre 2020 a marzo 2021, disponibile in Italia su Crunchyroll), le vicende sono antecedenti alla storia principale attualmente in corso.

Il prequel racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Jujutsu Kaisen 0 è l’adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte, i cui singoli capitoli erano stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. In seguito, visto il successo della serie principale, sono stati raccolti nel manga prequel edito in Italia da Planet Manga a maggio 2020.

Per quanto riguarda la produzione del film, lo Studio MAPPA torna dall’anime principale insieme al resto dello staff e del cast. Sunghoo Park (The God of High School) è accreditato come regista del film mentre Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu).

A proposito di Jujutsu Kaisen

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 18 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 11 volumi.