Jujutsu Kaisen: una nuova mostra con illustrazioni inedite

Il Twitter ufficiale dell’adattamento anime televisivo del manga Jujutsu Kaisen di Gege Akutami ha annunciato che il franchise terrà una mostra dal 2 luglio al Tokyo Anime Center situato nella DNP Plaza Shibuya a Tokyo. La mostra presenterà delle opere d’arte originali, illustrazioni appena disegnate, figure a grandezza naturale e molto altro.

Jujutsu Kaisen, i dettagli sulla nuova mostra

La mostra si dividerà in due parti. La prima metà durerà 30 giorni e terminerà il 1° agosto 2021. La seconda metà si svolgerà dal 6 agosto al 5 settembre 2021. Il biglietto d’ingresso regolare ha un prezzo di 1.500 yen (11,26 euro) e il biglietto d’ingresso regolare per il singolo giorno costa 1.700 yen (12,76 euro). Uno sconto è riservato agli studenti.

Appena entrati nella mostra i visitatori riceveranno delle carte d’identità dei personaggi.

Jujutsu Kaisen: manga, anime e film

Il manga di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankōbon.

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga:

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

La casa editrice ha pubblicato anche il prequel della serie principale intitolato Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte che racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Un adattamento di anime di 24 episodi prodotto da MAPPA è stato presentato in anteprima su MBS nell’ottobre 2020 e ha visto Sunghoo Park (The God of High School) alla regia, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) alle sceneggiature, Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) al character design e il trio formato da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama alla colonna sonora.

In Italia è possibile guardare la serie completa in streaming e in maniera legale su Crunchyroll.

Questo inverno è prevista l’uscita di Jujutsu Kaisen 0 – Il Film, che adatterà il volume 0 dell’opera, ovvero Jujutsu kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte. La sua realizzazione sarà sempre a opera dello Studio MAPPA, mentre della distribuzione ne occuperà Toho. Seong-Hu Park è accreditato come regista del film mentre e Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature.

