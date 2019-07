Jumanji: The Next Level, ecco il primo trailer ufficiale!

Il terzo capitolo del franchise di Jumanji si presenta con il primo teaser trailer ufficiale, che ci svela alcune importanti anticipazioni.

Il terzo capitolo del franchise di Jumanji si presenta con il primo teaser trailer ufficiale. L’arrivo di Jumanji: The Next Level nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti è previsto per il 13 dicembre 2019 e, a quanto pare, sconvolgerà nuovamente le regole del gioco. Infatti, grazie al nuovo trailer è possibile capire alcune anticipazioni della nuova pellicola cinematografica.

Vedremo ancora una volta The Rock, Karen Gillan, Kevin Hart e Jack Black vestire i panni dei personaggi del capitolo precedente di Jumanji uscito nel 2017. In questo caso però la situazione si complica poiché ogni personaggio, si ritrova all’interno del gioco, nel corpo di un altro personaggio. Come vedrete nel trailer ufficiale, nell’avatar del Dottor Bravestone ci sarà il nonno di Spencer. A questo punto il gioco si fa difficile: l’anziano nonnino non ne capisce molto di videogiochi.

Tra il cast di Jumanji : The Next Level, oltre a trovare nuovamente The Rock, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, ci saranno alcune new entry. Prima tra tutti, il personaggio che interpreterà il nonno di Spencer, vale a dire Danny DeVito. Ma ci saranno anche Awkwafina, Danny Glover e Dania Ramirez. Siete curiosi di vedere la nuova avventura che dovranno affrontare i protagonisti di Jumanji?

In attesa di vedere il nuovo capitolo della saga che uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dall’1 gennaio 2020, ecco il teaser trailer ufficiale di Jumanji: The Next Level: