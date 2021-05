Jungle Cruise: Dwayne Johnson annuncia l’arrivo su Disney+ e la data di uscita

Walt Disney Studios si prepara a un’estate ricca di novità e contenuti esclusivi, ma nelle ultime ore, tramite Dwayne ‘The Rock’ Johnson, ha annunciato che uno dei film più attesi, ovvero Jungle Cruise, arriverà anche su Disney+.

La pellicola, che prende spunto sull’omonima attrazione dei parchi tematici Disney, uscirà nei cinema il 30 luglio prossimo, ma contemporaneamente sarà disponibile anche sul servizio di streaming on demand Disney+ tramite l’ormai famoso accesso VIP. L’annuncio, come citato nell’introduzione, è arrivato da The Rock stesso tramite il suo profilo Instagram ufficiale in cui ha condiviso un breve filmato accompagnato dalla seguente didascalia:

“Il 30 luglio Jungle Cruise arriverà nei cinema e nelle vostre case in tutto il mondo. È un piacere dire che stiamo tornando nelle sale, ed è un piacere aggiungere che stiamo arrivando anche a casa vostra! Unitevi a me e alla mia compagna d’avventure Emily Blunt (una vera e propria Indiana Jones donna) nel viaggio di una vita, con Jungle Cruise che uscirà nei cinema e nei vostri salotti nello stesso giorno, il 30 luglio!”

Jungle Cruise sarà ufficialmente il quarto appuntamento tramite accesso VIP per Disney+, dopo Raya e l’ultimo drago uscito a marzo, Crudelia in attesa per questo mese, esattamente il 26, e Black Widow atteso sempre a luglio, ma il 9. Al momento, però, pare essere confermato che le uscite Disney attese per la stagione autunnale siano destinate unicamente per il cinema e, attualmente, sono stati ufficializzati i film Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e The Last Duel di Ridley Scott.

Ricordiamo che Jungle Cruise è stato scritto da J.D. Payne & Patrick McKay e Michael Green ed è prodotto da Johnson con la sua Seven Bucks Productions e i partner Dany Garcia e Hiram Garcia. Alla produzione anche Beau Flynn della Flynn Picture Co., John Davis e John Fox della Davis Entertainment. Nel cast, oltre a The Rock ed Emily Blunt troviamo anche Jack Whitehall, Edgar Ramirez, Paul Giamatti e Jesse Plemons.

Dwayne Johnson veste i panni di Frank Wolff, il carismatico capitano di un battello fluviale, e l’attrice premiata con il Golden Globe Emily Blunt interpreta la dottoressa Lily Houghton, una determinata esploratrice in una missione di ricerca.