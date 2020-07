Justice League – Joss Whedon “poco professionale” sul set

Justice League è attualmente uno degli argomenti più “caldi” nel panorama della cultura dell’intrattenimento complice l’annuncio dell’arrivo sulla piattaforma HBO Max nel 2021 di Justice League Snyder Cut ovvero il film così come originariamente concepito dal regista originale Zack Snyder.

Justice League è stato uno dei cinefumetti, per non dire uno dei film, più controversi degli ultimi 20 anni tant’è che la sua realizzazione potrebbe essere accostata ad uno dei grandi capolavori del cinema americano ovvero Via col Vento questo perché le due pellicole sono state accomunate da una lavorazione a dir poco travagliata che, fra attori scontenti e riprese aggiuntive costate milioni di dollari, culminò con l’allontanamento di Zack Snyder dalla regia, avvenuto in concomitanza con un gravissimo lutto famigliare, e l’arrivo di Joss Whedon che nel tentativo di bissare il successo di Avengers ultimò una pellicola acerba che riusciva a raggiungere a fatica il suo scopo ovvero chiudere l’era Snyder.

Ed è proprio Joss Whedon protagonista degli ultimi “pettegolezzi” sul film. Questa volta è toccato all’attore Ray Fisher che ha interpretato Victor Stone/Cyborg nel film gettare benzina sul fuoco dicendo che, una volta arrivato sul set, Whedon avrebbe avuto un comportamento imbarazzante, abusivo, non professionale e completamente inaccettabile con tutti il cast e la troupe e che questo sarebbe stato permesso dai produttori esecutivi Geoff Johns e John Berg.

Berg ha ovviamente smentito quanto detto da Fisher tuttavia non è la prima volta che Whedon è al centro di polemiche simili. Storico il suo “diverbio” con l’attrice Charisma Carpenter che rimase incinta all’inizio della Stagione 4 di Angel – spin-off di Buffy L’ammazzavampiri – costrinse il regista a cambiare i piani portando poi al suo licenziamento. Nel 2017 inoltre Whedon fu pubblicamente accusato dalla moglie di abusi e di avere relazioni extra-coniugali.

Al netto delle polemiche, l’attesa è tutta per Justice League Snyder Cut di cui potete vedere QUI il primo teaser.