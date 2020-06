Justice League Snyder Cut – primo teaser con Darkseid

Nel tardo pomeriggio di ieri, a sorpresa, HBO Max ha diffuso un primo brevissimo teaser di Justice League Snyder Cut in cui Wonder Woman nei panni del suo alter-ego civile Diana Prince scopre alcune pitture rupestri che raffigurano Darkseid mentre la voce di Lex Luthor ne preannuncia il ritorno.

Eccovi il teaser:

L’uscita di Justice League Snyder Cut avverrà nel corso del 2021 e lo stesso regista ha confermato che si tratterà di un film completamente nuovo soprattutto per chi ha visto la versione uscita al cinema, completamente una nuova esperienza azzardandosi a rivelare che quello che abbiamo visto al cinema è solo un quarto di quello originariamente fatto e pensato per la pellicola.

Justice League avrebbe idealmente dovuto chiudere la prima fase del DCEU che iniziato già sotto le critiche, a parere di chi scrive immeritate e ingiustificate, a Man of Steel erano deflagrate poi con quel Batman v Superman: Dawn of Justice in cui era evidente come la pressione della corsa per uniformare le pellicole DC a quelle della concorrenza il cui progetto era diametralmente opposto a quello evidentemente concepito dal regista.

Justice League è stato uno dei cinefumetti, per non dire uno dei film, più controversi degli ultimi 20 anni tant’è che la sua realizzazione potrebbe essere accostata ad uno dei grandi capolavori del cinema americano ovvero Via col Vento questo perché le due pellicole sono state accomunate da una lavorazione a dir poco travagliata che, fra attori scontenti e riprese aggiuntive costate milioni di dollari, culminò con l’allontanamento di Zack Snyder dalla regia, avvenuto in concomitanza con un gravissimo lutto famigliare, e l’arrivo di Joss Whedon che nel tentativo di bissare il successo di Avengers ultimò una pellicola acerba che riusciva a raggiungere a fatica il suo scopo ovvero chiudere l’era Snyder.

Con il tramonto del DCEU e la nascita dei Worlds of DC però la base di fan di Zack Snyder è rimasta sempre molto vocale facendo registrare nelle sue fila anche gli attori protagonisti del film ma anche insospettabili professionisti del mondo del cinema e dei fumetti che evidentemente avevano percepito la necessità di dare prima di tutto dal punto di vista artistico una possibilità al regista di mostrare il suo lavoro così come originariamente concepito.

Justice League Snyder Cut che però dovrà essere ultimata. Si vocifera che Warner e HBO abbiano messo sul piatto fra i 20 e i 30 milioni di dollari per completare il film sicuri di un rientro pressoché immediato fra HBO Max ed eventuale uscita in home video.

Il primo problema è relativo al minutaggio. Il film originale era stato “accorciato” a soli 120 minuti, minutaggio bassissimo per la media dei cinefumetti, venendo incontro ad una delle critiche più aspre ne confronti del regista ovvero l’eccessiva lunghezza dei precedenti Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Il cut originale era di circa 4 ore che Snyder avrebbe poi ridotto a circa due ore e mezze, due ore e quaranta massimo per direttive degli studios. Ora però questo problema non si pone come confermando da Deborah Snyder, moglie del regista e produttrice, grazie alla presenza della piattaforma streaming HBO Max in cui questo tipo di contenuti sembrano calzare a pennello anche come incentivo per gli abbonamenti.

Il secondo problema è il completamento stesso di Justice League Snyder Cut. Il regista ha mostrato ad inizio febbraio ai nuovi vertici di Warner Bros., a quelli di HBO e DC una versione senza effetti speciali, grezza, che deve essere ultimata non solo con VFX e pre-produzione ma anche con scene aggiuntive. Pare che Snyder abbia iniziato a chiamare personalmente non solo la crew originale del film ma anche gli stessi attori che potrebbero tornare sul set, appena possibile a causa dell’emergenza causata dall’epidemia di Coronavirus, come confermato dallo stesso Ray Fisher interprete di Victor Stone aka Cyborg.