Justice League Snyder Cut – non ci saranno riprese aggiuntive

Dopo il clamoroso annuncio di qualche giorno riguardante l’arrivo della Justice League Snyder Cut sulla piattaforma streaming HBO Max – trovate tutti i dettagli QUI – si è subito messa in moto la macchina delle voci legate alla lavorazione del progetto.

L’uscita di Justice League Snyder Cut avverrà nel corso del 2021 e lo stesso regista ha confermato che si tratterà di un film completamente nuovo soprattutto per chi ha visto la versione uscita al cinema, completamente una nuova esperienza azzardandosi a rivelare che quello che abbiamo visto al cinema è solo un quarto di quello originariamente fatto e pensato per la pellicola.

Come già riferitovi, Zack Snyder avrebbe mostrato ad inizio febbraio ai nuovi vertici di Warner Bros., a quelli di HBO e DC una versione senza effetti speciali, grezza, che deve essere ultimata non solo con VFX e pre-produzione ma anche con scene aggiuntive.

Si vocifera che Warner e HBO abbiano messo sul piatto fra i 20 e i 30 milioni di dollari per completare il film sicuri di un rientro pressoché immediato fra HBO Max ed eventuale uscita in home video.

Ma come verrà ultimata la Justice League Snyder Cut?

Secondo il noto insider Umberto Gonzales di The Wrap infatti non ci saranno riprese di alcun tipo con nessun attore ma eventualmente solo sessioni di registrazione per dialoghi aggiuntivi. Nelle discussioni preliminari fra Snyder e gli studios infatti si sarebbe parlato di eventuali riprese aggiuntive, con un ritorno degli attori sul set, ma HBO Max avrebbe posto un netto veto preferendo fornire fondi solo ed esclusivamente per gli effetti speciali e per la post-produzione ad ampio raggio.

Anche senza riprese aggiuntive vedremo davvero un altro film con Justice League Snyder Cut? Molto probabile. Si tratta sicuramente di un avvenimento senza precedenti nella storia del cinema – che un film “resusciti” per una cut alternativa dopo 4 anni dalla sua uscita – e che dal punto di vista meramente artistico è una “vittoria” per chi ha lavorato al film originale mentre Warner Bros. potrebbe ricevere un incredibile spinta commerciale e pubblicitaria con un sforzo minimo se rapportato ai budget standard per un cinefumetto.