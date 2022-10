Jon Hurwitz, creatore della famosa serie Netflix, ha confermato: il film previsto per il 2024 non avrà collegamenti con Cobra Kai. Questo è quanto ha detto la mente dietro il recente successo Netflix che, ricordiamo, lo ha acquisito il progetto dopo la seconda stagione.

Karate Kid: il film del 2024 non sarà collegato a Cobra Kai

Uscito nelle sale nel 1984, Karate Kid si è presto evoluto in una trilogia quando al primo film si sono succeduti Karate Kid 2 – La storia continua (1986) e l’ultimo capitolo della serie, Karate Kid 3 – La sfida finale (1989). Successo che, nonostante gli investimenti della Paramount, non si sono ugualmente ripetuti con lo spin-off del 1994 (Karate Kid 4) e il remake del 2010 (The Karate Kid – La leggenda continua).

È solo nel 2018 che l’universo che faceva perno sul fanciullo prodigio del Miyagi-do è tornato sulla cresta dell’onda, facendo il noto “salto di barricata” e portandoci a conoscere il grande sconfitto della trilogia originale: Johnny Lawrence. Tuttavia Cobra Kai sembra essere prossima alla chiusura, sempre ammesso non sia già successo: la popolare piattaforma streaming ha da poco mandato in onda la quinta stagione e non ha ancora fatto sapere se ce ne sarà una sesta. Dopo l’enorme riscontro positivo da parte del pubblico, sono stati in molti a chiedersi se fosse possibile ripeterne il risultato con un film, magari trainato dalla serie stessa. Anzi, era quasi lecito aspettarsi che così fosse.

Invece il nuovo film che uscirà nei cinema il 7 giugno 2024 (questa la data comunicata da Sony) sarà un capitolo completamente a parte: lo stesso creatore della serie non sarà parte del progetto. Tuttavia è ancora lecito sperare: Jon Hurwitz, in un tweet, ha scritto “sarei felice di poter girare, un giorno, un film basato su Cobra Kai”. Onestamente la scelta di Sony lascia un po’ perplessi, non tanto per la cosa in sé, quanto perché in precedenti dichiarazioni la casa di produzione aveva affermato che “il nuovo film sarebbe ritornato al franchise originale di Karate Kid”.

Purtroppo, al di là di questa frase sibillina, al momento non ci sono informazioni di alcun tipo: il nuovo film potrebbe riprendere sia la storia di LaRusso e del suo mentore come focalizzarsi su personaggi completamente nuovi. E voi chi vedreste come protagonista del film di Cobra Kai?