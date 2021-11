Keanu Reeves desidera interpretare di nuovo Constantine

La star di Matrix Resurrections Keanu Reeves, film in cui riprenderà il suo ruolo di Thomas Anderson/Neo, che uscirà nei cinema e su HBO Max il 22 dicembre, con Carrie-Anne Moss che riprende il suo ruolo di Trinity e Jada Pinkett Smith come Niobe, conferma di volere interpretare di nuovo John Constantine in futuro.

Le dichiarazioni di Keanu Reeves

John Constantine è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette nel 1985, protagonista della serie a fumetti Hellblazer pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics sotto l’etichetta Vertigo e che potete recuperare su Amazon! Keanu Reeves ha interpretato Constantine nell’omonimo film del 2005, diretto da Francis Lawrence, basato sulla serie di fumetti Hellblazer e vincitore del premio ASCAP Award per le musiche.

Il film ha visto Constantine collaborare con la detective Angela Dodson (Rachel Weisz) per indagare sul suicidio di sua sorella. Presto, però, è stato costretto a confrontarsi con le forze dell’inferno stesso. Il film ha anche visto Shia LaBeouf come Chas Kramer e Tilda Swinton come l’Arcangelo Gabriele. Alla sua uscita, Constantine ha guadagnato 230,9 milioni di dollari contro un budget di circa 70-100 milioni di dollari e, nel corso degli anni, ha sviluppato un seguito di culto tanto da fare ottenere allo stregone/detective dell’occulto una serie tutta sua, in cui indaga su vari eventi soprannaturali. Fino a poco tempo fa, Constantine era un personaggio importante nell’Arrowverse di The CW, in particolare in Legends of Tomorrow, dove era interpretato da Matt Ryan.

Durante un’intervista con Esquire, è stato chiesto a Keanu Reeves di commentare le voci che lo vogliono fare entrare nel Marvel Cinematic Universe. Già nel 2019 Kevin Feige aveva confessato:

“Parliamo con lui quasi ogni volta che dobbiamo fare un film. Parliamo con lui riguardo il quando e il come potrebbe unirsi all’Universo Cinematografico Marvel, ma vogliamo davvero trovare la maniera giusta di farlo.”

Keanu Reeves vorrebbe interpretare di nuovo Constantine a un certo punto in futuro, visto il suo amore per il personaggio e il mondo in cui vive. Nel 2020, Peter Stormare, l’interprete di Lucifer, aveva confermato che un sequel era in lavorazione. Non è chiaro al momento se questo sia vero, dato che la Warner Bros. non ha mai confermato la dichiarazione di Stromare. In ogni caso Keanu Reeves è pronto a rimettersi in gioco e chissà se lo vedremo davvero nel Marvel Cinematic Universe.