Keanu Reeves interpreterà un personaggio dell’MCU?

A quanto pare Keanu Reeves, protagonista del film John Wick 3 – Parabellum diretto da Chad Stahelski e uscito recentemente al cinema, potrebbe entrare a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel. Infatti Kevin Faige si è mostrato interessato all’attore e avrebbe piacere nel vederlo nel ruolo di un nuovo personaggio dell’MCU.

Keanu Reeves stars as 'John Wick' in JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM

Però, nel corso di una conferenza stampa, il presidente di Marvel Studios è apparso ancora poco sicuro su quale potrebbe essere il ruolo adatto a Reeves. Infatti Faige ha ammesso che spesso i Marvel Studios hanno contattato l’attore protagonista di John Wick, ma avrebbe affermato quanto segue:

“Gli parliamo per quasi tutti i film che realizziamo. Ne parliamo con Keanu Reeves. Non so quando e se mai si unirà al Marvel Cinematic Universe, ma voglio davvero trovare il modo giusto per farlo”.

Nel corso di questo ultimo anno, Keanu Reeves ha partecipato a più progetti cinematografici. Infatti, oltre ad aver vestito i panni dell’ex killer nel film di Chad Stahelski, ha anche doppiato il personaggio di Duke Caboom in Toy Story 4 e forse non tutti sanno che l’attore comparirà nel videogames Cyberpunk 2077, in uscita nel 2020, nei panni di Johnny Silverhand.

Dunque, potrebbe essere arrivato il momento, per l’attore Keanu Reeves, di approdare anche nell’Universo Cinematografico Marvel? Voi cosa ne pensate?