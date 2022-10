Keanu Reeves nel MCU? Non sarebbe una ipotesi da escludere, stando a quanto dichiarato dall’attore durante il Jimmy Kimmel Live, a cui Reeves ha partecipato a supporto del suo fumetto BRZRKR. In questa occasione, Keanu Reeves ha ribadito il suo desiderio, già espresso in passato, di interpretare un particolare personaggio del Marvel Cinematic Universe.

Keanu Reeves nel MCU? Ecco quale personaggio vorrebbe interpretare

Reeves ha parlato con Kimmel dell’essere un appassionato di fumetti fin da bambino e ha detto che il suo io più giovane avrebbe adorato interpretare un personaggio specifico:

Mi piacerebbe avere dieci anni, penso che probabilmente vorrei essere Ghost Rider.

L’attore ha continuato, ammettendo di aver parlato un po’ con Kevin Feige, e ha detto del MCU:

È davvero fantastico. Penso che il modo in cui si sono sviluppati i film Marvel e quello che sono sia davvero spettacolare, e sarebbe fantastico farne parte.

Quando si parla di supereroi soprannaturali, Reeves ha già una certa esperienza; nel 2005 ha interpretato John Constantine nel film della Warner Bros. Constantine basato sull’omonimo personaggio DC e di cui è stato recentemente annunciato un sequel diretto.

Potete trovare l’intervista completa a Keanu Reeves qui di seguito:

L’ingresso di Keanu Reeves nel MCU come Ghost Rider darebbe al personaggio una nuova vita sullo schermo: ricordiamo, infatti, che ci sono 3 Ghost Rider, solo uno dei quali, Robbie, è apparso nell’universo cinematografico live-action della Marvel. Va però menzionato che l’originale, Johnny Blaze, è stato protagonista di 2 film non MCU nel 2007 e nel 2011, entrambi interpretati da Nicolas Cage, anch’egli grande fan della saga. La Marvel detiene quindi i diritti sul personaggio, da qui la sua apparizione in Agents of S.H.I.E.L.D. E c’è sempre anche Danny Ketch, che è stato il principale Ghost Rider nel ‘ anni 90.