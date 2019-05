Kingsman: in arrivo altri due film dedicati alle spie britanniche

Nel futuro del franchise Kingsman sono previsti un sequel e un prequel. Nel prequel troveremo nomi del calibro di Liam Neeson, Ralph Fiennes e Stanley Tucci.

Per il franchise cinematografico di Kingsman ci sono grandi novità all’orizzonte, con l’arrivo di due pellicole dedicate alle spie britanniche più eleganti del cinema.

Kingsman – Secret Service ha debuttato nel 2014, introducendo i personaggi Eggsy e Harry, interpretati rispettivamente dagli attori Taron Egerton e Colin Firth, a cui poi è seguito un sequel, Kingsman – Il Cerchio d’Oro, nel 2017.

Benché non sia stata ancora diffusa una data ufficiale per l’uscita nei cinema, il terzo capitolo del franchise vedrà l’evolversi del rapporto tra Eggsy ed Harry, servendo così come atto conclusivo del loro arco narrativo. Il regista Matthew Vaughn si è detto ansioso di girare il seguito della sua storia e che spera di poterlo fare entro la fine del 2019, non appena il prequel di Kingsman, che è attualmente è in lavorazione, sarà terminato.

Anche Taron Egerton non vede l’ora di vestire nuovamente i panni del suo personaggio. In seguito alla sua partecipazione nei panni di Elthon John in Rocket Man, l’attore ha dichiarato che il ruolo di Eggsy è decisamente meno impegnativo e richiede molta meno intensità emotiva.

Il già citato prequel si chiamerà Kingsman – The Great Game, attualmente in lavorazione, sarà ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e mostrerà la nascita dell’agenzia di spionaggio.

Non si hanno ulteriori dettagli sulla trama, tuttavia numerosi nomi del cast sono emersi nell’ultimo periodo. Tra i nomi di spicco che risultano chiamati ad interpretare un ruolo in The Great Game ci saranno Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Charles Dance, Daniel Brühl, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Stanley Tucci e Tom Hollander.

Inizialmente la data di uscita di Kingsman – The Great Game era stata prevista a novembre 2019, tuttavia dopo l’acquisizione di Fox, da parte di Disney, la data è stata posticipata. Il film debutterà al cinema il prossimo 14 febbraio 2020.