Kingsman: rilasciato il primo trailer e il poster del prequel The King’s Man

Ecco il primo trailer e una nuova immagine del film "The King's Man" prequel della saga di Kingsman.

La serie di Kingsman è praticamente nata dal nulla e ha avuto un successo inaspettato. Il primo film è uscito nel 2014, condividendo la data di rilascio con Cinquanta Sfumature di Grigio. Gli incassi della prima settimana ovviamente non hanno raggiunto quelli ottenuti dal film tratto dai libri di E. L. James, ma nelle settimane successive Kingsman è rimasto in testa alle classifiche dei film più visti, lasciando indietro il proprio avversario. Il secondo film non ebbe lo stesso successo, ma ottenne un dignitoso incasso e fu apprezzato sia dal pubblico, sia dalla critica. Nelle ultime ore è stato rilasciato il trailer e il poster del prequel The King’s Man, il quale si dimostra nettamente diverso rispetto ai precedenti film.

The King’s Man sembra aver abbandonato un po’ i toni sarcastici e le battute taglienti, per dare spazio ad un’atmosfera molto più seria. Anche il poster, che mostriamo in fondo all’articolo, sembra essere molto più cupo. La sceneggiatura del film è affidata a Jane Goldman e Matthew Vaughn, già regista dei precedenti film (Secret Service e Il cerchio d’oro). Nel cast del film troveremo molti volti noti del cinema internazionale, come Aaron Taylor-Johnson (Quicksilver in Avengers: Age of Ultron), Matthew Goode (Watchmen), Ralph Fiennes (Harry Potter, Spectre), Charles Dance (Tywin Lannister in Game of Thrones), Gemma Arterton (The Escape), Stanley Tucci (The Hunger Games, Il diavolo veste Prada), Daniel Brühl (Capitan America: Civil War), Tom Hollander (Bird Box) e Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man). Questo cambio di registro per la saga di Kingsman può disorientare un po’, ma attendiamo la visione del film per poter dare un giudizio più completo. The King’s Man uscirà nelle sale il 14 Febbraio 2020.