Knights of Sidonia: Love Woven in the Stars, posticipato a causa del COVID-19

L’account Twitter ufficiale dell’anime Knights of Sidonia (Shidonia no Kishi) tratto dall’omonimo manga di Tsutomu Nihei ha annunciato che l’uscita del prossimo film del franchise, Knights of Sidonia: Love Woven in the Stars (Knights of Sidonia: Ai Tsumugu Hoshi) prevista nelle sale cinematografiche giapponesi il 14 maggio, è stata posticipata a causa del prolungato stato di emergenza emesso dal governo giapponese in alcune prefetture per prevenire l’ulteriore diffusione del COVID-19.

La data d’uscita è ora prevista il 4 giugno 2021.

Knights of Sidonia: Love Woven in the Stars – tutti i dettagli sul film

Knights of Sidonia: Love Woven in the Stars, l’ultimo film del franchise, è animato dalla Polygon Pictures con Hiroyuki Seshita come regista principale e Tadahiro Yoshihira come aiuto regista. Le sceneggiature sono scritte da Sadayuki Murai e Tetsuya Yamada mentre Shuuji Katayama compone la musica. Per quanto riguarda il resto dello staff ritorna dall’adattamento anime insieme al cast. Quest’ultimo si arricchisce però di quattro nuovi membri: Yūma Uchida nei panni di Tōtarō Yamano, Yūto Uemura interpreterà Kairi Hamagata, Inori Minase sarà Iroha Hashine e Miho Okasaki reciterà nei panni di Itsuki Hanma.

Questa la key visual:

Il film, sebbene sia ispirato alla serie manga scritta e illustrata da Tsutomu Nihei, prenderà una strada diversa, presentando quindi una storia nuova di zecca supervisionata però dall’autore.

Questo il trailer:

Knights of Sidonia: manga e anime

Il manga di Knights of Sidonia è stato serializzata tra aprile 2009 e settembre 2015 sulla rivista Monthly Afternoon di Kodansha. È stato raccolto in seguito in 15 volumi tankōbon e in Italia stato pubblicato dalla Planet Manga dal 22 ottobre 2011 al 28 aprile 2016.

Il manga ha ispirato un adattamento anime creato da Polygon Pictures e composto da due stagioni. La prima, di dodici episodi, è andata in onda dal 10 aprile 2014 al 26 giugno 2014 ed è stata diretta da Kobun Shizuno insieme al suo assistente Hiroyuki Seshita; gli script sono stati scritti da Sadayuki Murai mentre i personaggi sono stati disegnati da Yuki Moriyama. La seconda stagione, intitolata Knights of Sidonia: Battle for Planet Nine, è andata in onda nel 2015 ed entrambe le stagioni sono disponibili su Netflix.

