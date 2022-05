Secondo Hollywood Reporter 20th Century Studios e Hulu sono al lavoro sul reboot de La leggenda degli uomini straordinari, il film del 2003 che ha segnato l’ultima apparizione cinematografica di Sean Connery, prima del suo ritiro dalle scene. Ma vediamo più nel dettaglio.

Tutto quello che sappiamo sul reboot de La leggenda degli uomini straordinari

Uscito nelle sale negli USA l’11 luglio 2003 e nelle sale italiane il 10 ottobre 2003, La leggenda degli uomini straordinari è basato sull’opera di Alan Moore e Kevin ‘O Neill ed è ambientato nell’Inghilterra vittoriana modernizzata. Con lo scopo di combattere il malefico The Phantom, Allan Quatermain decide di riunire alcuni dei più famosi personaggi della letteratura, Capitano Nemo, Mina Harker, Rodney Skinner (L’Uomo Invisibile), Tom Sawyer, Dorian Gray and Dr. Jekyll/Mr. Hyde. Devono vedersela col pericoloso criminale che ha l’obiettivo di scatenare una guerra su scala planetaria. Il cast era format da Naseeruddin Shah, Peta Wilson, Tony Curran, Stuart Townsend, Shane West. Il film ha avuto un grandissimo successo, sebbene si sia allontanato dalla storia originale incassando oltre 179 milioni di dollari in tutto il mondo.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il reboot è in fase di sviluppo. Justin Haythe, creatore di Revolutionary Road, il dramma con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, e del thriller di spionaggio con Jennifer Lawrence Red Sparrow, è stato scelto per scrivere la sceneggiatura del progetto, che dovrebbe essere realizzato come un film per Hulu. Don Murphy, che ha prodotto l’adattamento originale di 20th di League nel 2003, torna come produttore insieme alla partner di produzione Susan Montford e Erwin Stoff di 3 Arts Entertainment.

L’obiettivo è di rimanere particolarmente fedeli agli otto volumi della graphic novel, portando la storia nella sua interezza sugli schermi.

In passato 20th Century Studios ha tentato diversi riavvii, incluso lo sviluppo di un film incentrato sulle donne e un pilota per una serie. Nessuno è decollato almeno fino ad ora. Chissà se il reboot saprà tenere testa al film originale che potete recuperare su Amazon. Rimaniamo in attesa di nuove informazioni.