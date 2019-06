La Leggenda dei Cinque Anelli arriva in italiano con Need Games!

La Leggenda dei Cinque Anelli sarà il prossimo gioco di ruolo pubblicato da Need Games!

In occasione dell’edizione 2019 del Free Rpg Day, Need Games! ha annunciato il titolo del nuovo gioco di ruolo che localizzerà per il mercato italiano: si tratterà de La Leggenda dei Cinque Anelli.

La Leggenda dei Cinque Anelli (Legend of Five Rings o L5R) è un gioco di ruolo ideato da John Wick (autore di 7th Sea) e pubblicato da Alderac Entertainment Group nel 1997. Il gioco è ambientato nel Rokugan, una versione low-fantasy del Giappone feudale, governato da un Imperatore e da sette grandi Clan.

I giocatori interpretano personaggi appartenenti alle famiglie dei Clan, impegnate in varie missioni in giro per il regno.

Alla prima edizione del gioco ne sono seguite altre tre, più un adattamento del gioco per d20 system.

L’edizione che verrà localizzata da Need Games! sarà l’ultima incarnazione di L5R edita da Fantasy Flight Games nel 2018.

In seguito all’annuncio Nicola DeGobbis ha rivelato che la casa editrice italiana è diventata partner di Fantasy Flight Games, lasciando intendere che nel futuro potrebbero esserci ulteriori novità.

Il manuale base de La Leggenda dei Cinque Anelli sarà composto da più di 300 pagine e permetterà ai giocatori di esplorare il Rokugan in un modo inedito. Il regno sta affrontando cambiamenti drammatici. Complotti, calamità naturali e tumulti celesti hanno sconvolto l’equilibrio politico, militare e spirituale di questa terra. Vecchie rivalità e nuovi tradimenti dovranno essere affrontati a corte e sul campo di battaglia e il trono dovrà far fronte a minacce esterne e interne, che metteranno alla prova l’onore dei sette grandi Clan.

Questo nuovo gioco, che farà la gioia degli amanti della cultura orientale, si aggiungerà alla già ricca scuderia dell’editore. Tra gli altri titoli presenti nel roster di Need Games! potrete trovare: 7th Sea, Avventure Nella Terra di Mezzo, Journey to Ragnarok, The Witcher, Lex Arcana, My Little Pony – Tails of Equestria, Vampiri La Masquerade 5ª Edizione e Warhammer Fantasy Roleplay tra i titoli di prossima pubblicazione.