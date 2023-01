McDonald’s e Tetsuo Hara, celeberrimo character designer di Ken il Guerriero, hanno collaborato per realizzare uno spot pubblicitario. Si tratta di una collaborazione di certo inusuale e inaspettata per molti, ma che ha dato un risultato finale convincente e divertente, grazie all’inconfondibile tratto di Tetsuo Hara, che è riuscito a imprimere in un semplice spot pubblicitario una nota riconoscibile e di indubbia originalità.

La pubblicità per McDonald’s di Tetsuo Hara (Ken il Guerriero)

La nuova pubblicità per McDonald’s di Tetsuo Hara è stata presentata lo scorso mercoledì in Giappone, quando è stata trasmessa per la prima volta in due diverse versioni: una più concisa, della durata di 15 secondi, e una estesa, di 60 secondi. La collaborazione è nata per pubblicizzare il nuovo Samurai Mac di McDonald’s Japan.

L’annuncio integra un precedente annuncio live-action del 20 dicembre, che racconta una breve storia sulla difficoltà di fare delle scelte da adulto. Il personaggio creato dal Maestro, Samurai Kai, nello spot realizzato da Tetsuo Hara riconosce queste difficoltà mentre scala una ripida scogliera, anche se poco dopo dichiara: “Ma lo farò comunque“, mentre salta dalla scogliera per mettere le mani sull’inafferrabile hamburger.

Sono state realizzate due versioni del nuovo annuncio pubblicitario nato dalla inusuale collaborazione fra McDonald’s e Tetsuo Hara: la versione più breve da 15 secondi e infine la versione della durata di 60 secondi che vi proponiamo:

Naturalmente, trattandosi di un hamburger in edizione limitata destinato al Giappone, non avremo mai modo di gustarlo qui in Italia, ma possiamo consolarci con la visione di questo bellissimo spot, che celebra anche il 40° anniversario del manga. Ken il Guerriero è stato realizzato da Buronson e Tetsuo Hara ed è stato pubblicato per la prima volta sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1983 al 1988. In Italia, l’opera è edita e distribuita da Planet Manga.