La Sirenetta: Halle Bailey sarà Ariel nel nuovo live action

È stato annunciato chi sarà l'attrice che interpreterà Ariel nel nuovo live action Disney. Sarà Halle Bailey a vestire i panni della Sirenetta.

Dopo due mesi di provini, nelle ore scorse è stato annunciato chi sarà l’attrice che interpreterà Ariel nel nuovo live action di Walt Disney. Sono passati circa 3 anni dall’annuncio dell’arrivo di questo nuovo progetto e ora cominciano ad esserci le prime notizie ufficiali. Ebbene, sarà Halle Bailey, la cantante r’n’b, a vestire i panni della Sirenetta nel nuovo film ispirato al cartone animato del 1989. Ad ufficializzare la notizia è stato lo stesso regista del nuovo remake Rob Marshall, il quale avrebbe presentato la nuova protagonista con queste parole:

“Dopo una ricerca approfondita, è stato ampiamente chiaro che Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza – oltre a una gloriosa voce come cantante – tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico”

Forse, per molti è stata una scelta inaspettata, ma è ormai ufficiale che Halle Bailey farà parte del cast della nuova pellicola cinematografica de La Sirenetta. Nel cast insieme alla giovane attrice, ci saranno anche Awkwafina e Jacob Tremblay che doppieranno rispettivamente le voci di Scuttle, il “goffo” gabbiano, e del pesce Flounder, miglior amico della principessa Ariel. Mentre sono ancora in corso le trattative per il ruolo di Ursula, la strega del mare, con l’attrice Melissa McCarthy.

Dunque, vedremo la giovane Halle Bailey vestire i panni di Ariel, figlia di Tritone re del mare, che ha il desiderio di vivere sulla terra ferma insieme al bel principe Eric. Per il momento le informazioni sul nuovo live action della Disney terminano qua. Cosa ne pensate dell’attrice-cantante che interpreterà la principessa Ariel nella nuova pellicola cinematografica?