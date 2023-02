La WWE ha annunciato in data odierna che l’edizione di quest’anno di SummerSlam, l’evento più importante dell’estate, si terrà sabato 5 agosto al Ford Field di Detroit. Una location storica che ospitò WrestleMania 23 nel 2007. Sarà a tutti gli effetti il primo SummerSlam a svolgersi nello stato del Michigan dal 1993.

SummerSlam 2023 si terrà al Ford Field di Detroit

“Siamo entusiasti che il Ford Field ospiti l’evento più importante dell’estate della WWE e non vediamo l’ora che il WWE Universe si riunisca a Detroit per celebrare il tanto atteso ritorno di SummerSlam in Michigan”, ha dichiarato Dan Ventrelle, EVP, Talent della WWE. “L’arrivo di WWE SummerSlam al Ford Field è una vittoria importante per Detroit e continua lo slancio della Detroit Sports Commission nell’attrarre grandi eventi sportivi nella regione”, ha dichiarato il direttore esecutivo della DSC Dave Beachnau. “Detroit occupa un posto speciale nella storia della WWE e ha prodotto molti momenti iconici. Ringraziamo l’intera famiglia WWE per averci affidato questa incredibile opportunità e ci auguriamo di offrire un’esperienza di prima classe”.

I biglietti per SummerSlam saranno in vendita da venerdì 14 aprile 2023 su Ticketmaster.com. Per saperne di più sulla registrazione per le opportunità di prevendita, visitare il sito: https://www.wwe.com/summerslam2023-presale-registration. Inoltre, i SummerSlam Priority Pass ufficiali saranno presto disponibili attraverso il partner esclusivo On Location, dando ai fan l’opportunità di acquistare i pacchetti di biglietti prima che vengano messi in vendita al pubblico. I SummerSlam Priority Pass offriranno ai fan la possibilità di essere a bordo ring per ogni momento esaltante, compresi posti a sedere premium, ospitalità pre-show all-inclusive con apparizioni di Superstar WWE, opportunità di foto a bordo ring, merchandise esclusivo e molto altro ancora. Per ulteriori informazioni su SummerSlam o per assicurarsi l’accesso con un deposito rimborsabile, visitare il sito https://onlocationexp.com/wwe/summerslam-tickets o chiamare il numero 855-346-7388.