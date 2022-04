L’anime Ranking of Kings, adattamento dell’omonimo manga di Sōsuke Tōka, disponibile anche in Italia grazie a Crunchyroll che lo ha trasmesso in streaming con il Giappone dal 6 gennaio 2022, concluso con il 23esimo episodio, intitolato Il Re e il sole, ha vinto il Galaxy Award per la televisione per il mese di marzo 2022! Divisi in quattro categorie: Televisione, Radio, Pubblicità e Attività di informazione, questi premi sono stati istituiti nel 1963 dalla Japanese Association of Broadcast Critics per onorare programmi, individui e organizzazioni eccezionali che hanno significativamente elevato la qualità delle trasmissioni giapponesi.

A proposito dell’anime Ranking of Kings

L’anime è l’adattamento del manga di Sōsuke Tōka, serializzato da maggio 2017 e pubblicato sulla rivista seinen Manga Hack sotto l’impronta Beam Comix.

L’anime ha visto alla regia Yousuke Hatta mentre Maiko Okada è stato il produttore. Della composizione serie se ne è occupato Taku Kishimoto mentre al character design abbiamo Atsuko Nozaki.Yūji Kaneko si è occupato della direzione artistica mentre Mayuko delle musiche.

Il cast ha visto Yuuki Kaji nel ruolo di Daida, fratellastro di Bojjiji, Rina Satou nel ruolo di Hilling, la madre di Daida, Takuya Eguchi nel ruolo di Domas, maestro di spada di Bojji, Yōji Ueda nel ruolo di Bebin, maestro di spada di Daida, Hiroki Yasumoto è Apis, “la lancia del re” e fedele uomo d’armi, Hinata Tadokoro è Drusi, guardia del corpo e scudiero di Hilling e Daiki Yamashita è Hokuro, un valletto che ammira Bojji.

Questa la sinossi:

Bojji è un principe sordo e senza poteri che non riesce neanche a brandire una spada giocattolo. Essendo il primogenito, sogna di diventare il più grande re del mondo, ma molte persone sparlano di lui alle sue spalle, dicendo che è un buono a nulla e che non potrà mai essere un re. Bojji fa allora amicizia con un’ombra di nome Kage, che in qualche modo lo capisce molto bene. Kage è l’unico membro sopravvissuto di un clan di assassini, quasi del tutto spazzato via. Non più un assassino, ora continua a vivere rubando. La storia segue così la crescita di Bojji mentre incontra diverse persone nella sua vita, a partire dal fatidico incontro con l’ombra.

Nonostante il grande successo della serie al momento lo studio d’animazione non ha ancora confermato una seconda stagione.