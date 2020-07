L’assassinio che ispirò Twin Peaks sarà raccontato in un documentario

La serie cult di David Lynch e Mark Frost, inizia con il misterioso assassinio della reginetta locale, Laura Palmer protagonista di Twin Peaks. Questo mistero che sembra irrisolvibile, serve allo show come filo conduttore di tutte le puntate, il cui slogan è “Chi ha ucciso Laura Palmer?” frase anch’essa divenuta iconica come la serie.

Non tutti, però sanno che dietro la finzione in celluloide dell’assassinio di Laura Palmer, si nasconde, in realtà, una storia vera, un omicidio mai risolto che oggi diviene narrazione centrale di un nuovo documentario in lavorazione e di un libro. Stando a quanto riportato da Indie Wire (potete leggere l’articolo completo a questo link) il libro in uscita si chiamerà Bionda, Bellissima e Morta: Il misterioso omicidio che ispirò Twin Peaks, scritto da David Bushman e Mark Given. Il libro servirà poi da base per realizzare un documentario diretto da Benjamin Alfonsi. Entrambe le opere racconteranno la storia di Hazel Drew, una giovane ragazza molto popolare uccisa brutalmente durante l’estate del 1908 nelle vicinanze di Sand Lake.

Metabook Entertainment ha rilasciato una brevissima sinossi: “Bionda, bellissima e morta investigherà il segreti, la corruzione e la politica che una piccola comunità cittadina ha cercato di seppellire a tutti i costi“. La storia di Hazel Drew fu raccontata a Mark Frost per la prima volta da sua nonna. Questo racconto cambiò per sempre la vita dello sceneggiatore che volle scrivere Twin Peaks non solo per l’omicidio in sé ma anche per il concetto che vede protagonista una piccola città piena di enormi segreti, proprio come Twin Peaks.

Anche gli autori del libro sono venuti a conoscenza della vicenda grazie proprio alla loro passione per la serie Twin Peaks, ma da subito il progetto ha assunto dei connotati ben diversi dalla serie, per il contenuto così reale quanto straziante, un omicidio tanto misterioso quanto scandaloso. Vi ricordiamo che sia il documentario, sia il libro usciranno nel 2021.