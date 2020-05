David Lynch ha aperto un canale YouTube in cui dà le previsioni del tempo

Giornalmente ognuno di noi si informa sulle previsioni del tempo per organizzare al meglio le giornate. Magari in questi mesi di quarantena forzata l’interesse riguardo alle previsioni è notevolmente scemato, ma da ieri c’è un nuovo meteorologo in circolazione ed è il brillante regista David Lynch.

Il celebre cineasta autore di Dune, I segreti di Twin Peaks, The Elephant Man e tanti altri successi ha deciso di aprire un proprio canale YouTube dove realizza dei video in cui annuncia le previsioni del tempo. Il video inaugurale è dell’11 maggio 2020 e potete vederlo qui sotto:

Nella giornata di oggi, 12 maggio 2020, ne ha pubblicato un altro:

I video hanno la durata di pochi secondi, ma non è la prima volta che il regista si diletta in tali attività e spesso si è fatto aiutare dalla sua collaboratrice fidata Laura Dern. In ogni caso, sebbene si tratti di un progetto molto curioso, potrebbe rivelarsi un’interessante occasione per essere aggiornati sui progetti futuri del regista. Al momento, infatti, non ci sono novità riguardo a nuovi lavori di Lynch tanto che lo stesso regista ha dovuto smentire le voci riguardanti una quarta parte de I segreti di Twin Peaks durante un’intervista al The Hollywood Reporter:

“Ci sono tutti questi rumor, ma posso dirvi che non c’è niente di concreto a riguardo. Si tratta solo di voci, ed anche se fossero fondate, non si sta muovendo nulla.”

Recentemente, invece, David Lynch si è soffermato sul remake di Dune rivelando di non aver alcun interesse per la nuova pellicola. Il regista, infatti, aveva adattato nel 1984 l’omonimo romanzo di Frank Herbert rivelandosi un fallimento al botteghino, ma un successo cult negli anni a venire. Il disinteresse riguardo alla nuova versione di Denis Villeneuve sarebbe riconducibile proprio al brutto ricordo che il brand Dune provoca in Lynch.