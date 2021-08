L’autore di Death Note (Takeshi Obata) lancerà presto un nuovo manga

Fonti accreditate online riportano che il celebre autore di Death Note, precisamente disegnatore Takeshi Obata, darà presto vita ad un nuovo manga in corso di debutto ad ottobre 2021 attraverso le pagine del numero di novembre del mensile Jump SQ (Shueisha).

Il nuovo manga, focalizzato su attori comici, non sarà realizzato con lo storico collaboratore Tsugumi Ohba, bensì si affiderà alla scrittura di Asakura Akinari.

Al momento è quanto emerso relativamente al nuovo manga, ma non appena ne sapremo di più vi informeremo.

Takeshi Obata, assieme a Tsugumi Ohba, ha da poco concluso la serializzazione di Platinum End, il manga realizzato attraverso le pagine di Jump SQ dal novembre 2015 a gennaio 2021. L’ultimo volume, il 14°, è stato pubblicato in Giappone il 4 febbraio 2021 e anche in Italia è interamente disponibile per Planet Manga.

La serie da poco conclusa debutterà in televisione in Giappone con l’adattamento animato che trasporrà tutta la narrazione. Il debutto è fissato per questo Autunno e in Italia sarà disponibile attraverso Crunchyroll.

Death Note: le ultime pubblicazioni manga

Death Note è tornato, con la formula di one-shot autoconclusivo, il 4 febbraio 2020 con un capitolo scritto e disegnato dagli autori originali. Potete trovarlo in lingua inglese, ufficialmente e legalmente attraverso MANGA Plus (Shueisha). Il capitolo, comprendente 87 pagine, è stato pubblicato originariamente sulle pagine di Jump SQ ed è stato pubblicato in volume in Giappone il 4 febbraio 2021.

Se non lo aveste ancora fatto, invitiamo ad acquistare il celebre manga che ha dato vita a tanti altri fenomeni confluiti in serie anime, film, live-action e altro ancora. Potete acquistare qui il primo volume o, in alternativa, l’intera epopea in un unica soluzione disponibile qui.

Death Note: il manga e l’anime

Death Note è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006; un one shot, ambientato tre anni dopo la fine della storia principale, è uscito nel 2008 in occasione del lancio del film live action L change the WorLd.

In Italia è stato pubblicato interamente da Planet Manga:

Light Yagami è un geniale quanto cinico liceale diciassettenne. La vita lo tedia e il mondo, con la sua ingiustizia, lo disgusta profondamente. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi “colleghi” conduce da tempo immemorabile un’esistenza vuota e minata dalla noia. In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno Della Morte, all’apparenza un semplice block notes, ma dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona sul Quaderno significa decretarne la morte. Dopo aver per caso trovato il Quaderno Della Morte, e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo, mentre Ryuk lo osserva divertito.

La serie manga ha ispirato un anime di successo realizzato diretto da Tetsuro Araki presso lo studio Madhouse. E’ stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2006 al 26 giugno 2007 per un totale di 37 episodi. In Italia i diritti sono stati acquistati dalla Panini Video per poi essere trasmessi attraverso MTV 28 ottobre 2008 al 9 giugno 2009.