L’autrice di Fullmetal Alchemist sta progettando un nuovo manga

Hiromu Arakawa, l’autrice di Fullmetal Alchemist, starebbe lavorando alla realizzazione di un nuovo manga.

Ad annunciare il progetto ancora segreto è stato Anime News Network che ha rivelato di come la mangaka abbia appena ripreso in mano le matite, dopo la conclusione di Silver Soon.

Fullmetal Alchemist, tuttora considerata l’opera più acclamata di Arakawa nonché uno dei più importanti shonen mai realizzati, racconta l’ostico viaggio dei fratelli Elric alla ricerca della leggendaria pietra filosofale, un cimelio in grado di rimediare ad un fatale errore compiuto in passato dai due ragazzi.

Il manga è stato pubblicato per la prima volta nel 2001 per la rivista mensile Shonen Gangan di Square Enix, mentre è stato invece lo studio di animazione Bones a provare ad adattare, due anni dopo, la serie ad un anime per 51 episodi, tentativo, questo, interrotto dai fan per le pesanti deviazioni dalla fonte originale.

La Bones ha successivamente prodotto, nel 2009, un nuovo adattamento più fedele al manga con Fullmetal Alchemist: Brotherhood, serie accolta decisamente con più calore rispetto alla precedente.

A questa fortunata opera dal complesso e simbolico intreccio narrativo, Hiromu Arakawa ha fatto seguire lavori come Stray Dog, Hero Tales e Noble Farmer che non sono stati in grado, però, di raggiungere gli stessi livelli di popolarità della storia dei giovani fratelli Elric.

Ai pochi riscontri dei manga successivi a Fullmetal Alchemist, si sono aggiunti negli ultimi anni ritardi di pubblicazione, sia per l’uscita settimanale di Silver Spoon per Weekly Shonen Sunday che per quella mensile di The Heroic Legend of Arslan per Bessatsu Shonen Magazine, a causa di gravosi problemi familiari che hanno rallentato il lavoro della mangaka:

Negli ultimi anni, mio marito e mio figlio hanno sofferto di una serie di malattie incurabili, quindi ho dovuto assumermi tutti gli alti costi sanitari, documenti, procedure e roba simile. Ho capito che il sistema di assicurazioni giapponesi è fantastico. E pensavo di andare a donare il sangue.

Ed è per questo che non possiamo che sperare che il nuovo e ancora misterioso manga in lavorazione regali ad Arakawa lo stesso successo di Fullmetal Alchemist!