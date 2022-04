C’è ancora speranza per il manga xxxHOLiC: Rei, seguito della serie principale, xxxHOLiC, entrambe edite nel nostro Paese dalla casa editrice Star Comics. Secondo quanto riportato dal numero di maggio della rivista Da Vinci di Kadokawa in un’intervista le CLAMP, autrici delle serie, hanno dichiarato che hanno ancora intenzione di continuare xxxHOLiC: Rei, attualmente in pausa. Le CLAMP hanno aggiunto che mentre non possono dire quando il manga continuerà, hanno sempre pensato a xxxHOLiC come un lavoro che esiste “sullo sfondo” e il centro di altre loro opere interconnesse tra di loro.

A proposito del manga xxxHOLiC: Rei

xxxHOLiC: Rei è l’ultimo manga della serie xxxHOLiC, ed è stato lanciato sulla rivista Weekly Young Magazine di Kodansha. La serie è andata in pausa nel luglio 2014 ed è tornata nell’aprile 2015. Da allora il manga è stato serializzato irregolarmente con l’ultimo capitolo pubblicato da giugno 2016 a marzo 2017. Kodansha ha pubblicato il terzo volume del manga nell’ottobre 2016.

In Italia il fumetto è stato curato dalla Star Comics, che ha pubblicato il primo volume il 9 ottobre 2014 e potete recuperarlo su Amazon!

XxxHOLiC: la serie originale

xxxHOLiC è stato inizialmente serializzato in Giappone sulla rivista Young Magazine, pubblicata dalla Kōdansha, dal 2003 fino al marzo 2010; nel giugno 2010 è stato spostato sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine, della stessa casa editrice ma di genere shōnen, per concludere la pubblicazione il 9 febbraio 2011. I 213 capitoli sono stati raccolti e pubblicati in formato tankōbon sempre dalla Kōdansha.

In Italia il manga è stato pubblicato sempre dalla Star Comics a partire dal 6 febbraio 2007 e si è concluso il 7 luglio 2011 con il diciannovesimo volume.