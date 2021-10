Eccovi le novità BAO Publishing annunciate su Preview 72. Il catalogo è stato diffuso questa mattina. Da segnalare l’attesissimo LA LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN – LA TEMPESTA e NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE DI REBIBBIA, la nuova raccolta di Zerocalcare.

Scopriamo tutte le novità nel dettaglio. Per le novità annunciate da BAO Publishing su Preview 71 invece recuperate il nostro articolo dedicato.

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE DI REBIBBIA

di Zerocalcare

224 pagine – 17×24 cm, B/N, cartonato

€ 18,00

In questa nuova raccolta, Zerocalcare ci porta a riflettere su temi meno leggeri del solito: l’importanza del Sistema Sanitario Nazionale, gli abusi di potere ideologico degli apologeti della Cancel Culture, la perniciosa influenza della Turchia sulla Mesopotamia, il tutto impreziosito da una lunga storia inedita in cui l’autore di Rebibbia racconta come sia stato vedere il mondo cambiare per sempre mentre era intento a coronare il suo sogno di realizzare una serie animata. Un libro che farà riflettere, mettendo in prospettiva per i lettori alcuni aspetti non scontati degli ultimi due anni della storia umana.

GEIST MASCHINE 1

di LRNZ

216 pagine – 18×25 cm, colore, brossurato

€ 21,00

Cinque anni dopo il clamoroso successo di Golem, LRNZ torna con una spettacolare trilogia di volumi. Allo stesso tempo tecnologico e naturalistico, Geist Maschine è la storia di tre ragazzi che cercano di sopravvivere a un post-apocalisse che ha diradato gli insediamenti umani e disgregato quasi tutti i governi nazionali, rendendo gran parte del mondo una pericolosa terra di nessuno. In parte dipinto a mano e in parte colorato al computer, questo progetto è di una sontuosità visiva senza precedenti, ed è attesissimo dai numerosi fan dell’autore.

LE RAGAZZE DEL PILLAR 2

di Teresa Radice e Stefano Turconi

152 pagine – 19×26 cm, colore, cartonato

€ 19,00

Quando i lettori si sono trovati per la prima volta Il porto proibito, graphic novel d’esordio di Teresa Radice e Stefano Turconi per BAO, hanno capito subito che quella storia nascondeva un mondo più variegato e sfaccettato di quanto non fosse raccontato tra quelle pagine. E lo sapevano benissimo anche i due autori, che attraverso Le ragazze del pillar ci fanno scoprire qualcosa in più di quel mondo attraverso lo sguardo traboccante di umanità delle prostitute del Pillar to Post. Un secondo volume che contiene due nuove storie ciascuna dedicata a una diversa ragazza, per una serie che è già valsa a Teresa Radice il Premio come “Miglior sceneggiatrice” a Lucca Comics & Games 2020.

IL NAO DI BROWN NUOVA EDIZIONE

di Glyn Dillon

208 pagine – 19×26 cm, colore, cartonato

€ 23,00

Amatissimo dai lettori fin dalla prima edizione pubblicata nel 2013 ed esaurito nel giro di pochissimo tempo, Il Nao di Brown è un gioiello imperdibile e richiestissimo del catalogo BAO Publishing. La storia di Nao Brown, un’hafu per metà inglese e metà giapponese affetta da Disturbo Ossessivo-Compulsivo, viene raccontata da Glyn Dillon con una sensibilità e profondità uniche. Un volume sontuoso pronto a conquistare una nuova fetta di lettori, con pagine extra inedite realizzate dall’autore stesso per la nuova edizione.

LA LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN – LA TEMPESTA

di Alan Moore & Kevin O’Neill

256 pagine – 17×26 cm, colore, cartonato

€ 23,00

Finalmente abbiamo la data! I lettori sono stati enormemente pazienti con noi durante la travagliata lavorazione di questo volume, che però finalmente solca la linea del traguardo ed è pronto ad arrivare sugli scaffali delle fumetterie, nei suoi due formati. Vi ringraziamo per la pazienza, per l’entusiasmo che non ci avete mai fatto mancare e per le critiche costruttive in merito ai nostri ritardi. Siete pronti per leggere il capitolo conclusivo della Lega degli straordinari gentlemen?

I lettori che volessero completare la loro collezione della Lega nel formato in cui la pubblicammo sei anni fa, possono ordinare l’edizione in formato: 16 x 24, chiamata per convenzione La tempesta – formato ridotto, solo ed esclusivamente entro il 31 dicembre 2021.