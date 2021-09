Eccovi le novità BAO Publishing annunciate su Preview 71. Il catalogo è stato diffuso questa mattina. Da segnalare gli ultimi volumi di Middlewest e Gideon Falls.

Scopriamo tutte le novità nel dettaglio.

MIDDLEWEST 3

di Skottie Young e Jorge Corona

144 pagine – 17 x 26 cm, colore, cartonato

€ 18,00

Terzo e ultimo volume per la serie scritta da Skottie Young e disegnata da Jorge Corona. Premiata durante l’ultima edizione del Festival del Fumetto di Angoulême con il prestigioso Prix Jeunesse, affronta temi importanti come la gestione della rabbia, il rapporto padre-figlio, le difficoltà nello svincolarsi da un ambiente tossico. La narrazione di Skottie Young, che fa della metafora una potente arma per portare alla luce sentimenti profondi e segreti scomodi, si unisce al talento di Jorge Corona per un finale che fa di questa serie un vero e proprio gioiello del catalogo BAO.