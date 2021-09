Sono state diffuse le novità Netflix di ottobre 2021 disponibili già da domani sulla piattaforma streaming. Da segnalare Army of Thieves, Rick & Morty Stagione 5, Seinfeld Stagioni 1/9 e Bright: Samurai Soul.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo! In attesa di questa novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi il calendario completo:

Mentre eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le novità Netflix di ottobre 2021

01 ottobre

MAID

Maid è una serie ispirata all’autobiografia di Stephanie Land Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre, entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un’esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

Forever Rich – Storia di un rapper

Il film racconta la storia di Richie e del suo percorso per diventare il più grande artista rap dei Paesi Bassi. Una sera è vittima di una rapina violenta e perde il suo oggetto più prezioso: un orologio di valore. Le immagini di questo furto così umiliante diventano virali, rovinando la reputazione che Richie si era costruito con tanta fatica. Riuscirà a ripristinare la sua immagine o tutto questo segnerà la fine della sua carriera?

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light

Seinfeld Stagioni 1/9

Nightmare – Dal Profondo della notte

The Promised Neverland Stagione 2

The Guilty

Il film racconta gli eventi di una sola mattina a seguito di una chiamata al 911. Nel tentativo di salvare la persona al telefono in grave pericolo, l’operatore Joe Baylor (Gyllenhaal) si rende conto ben presto che nulla è come sembra e che l’unica via d’uscita è affrontare la realtà.

Diana: Il Musical

Diana: il musical punta i riflettori su una delle figure più carismatiche del ventesimo secolo in questo straordinario evento musicale.

03 ottobre

Scissor Seven Stagione 3

04 ottobre

On My Block Stagione 4

On My Block è una commedia di formazione che vede un gruppo di amici, svegli e pieni di esperienza urbana, alle prese con il nuovo ambiente scolastico in un quartiere difficile. Nella quarta stagione ritroviamo i personaggi due anni più tardi, dopo che ognuno ha preso la propria strada. Quando un segreto viene a galla, scoprono rapidamente che non si può sfuggire al passato e che dovranno unire le forze per sopravvivere.

06 ottobre

Il lato oscuro dello sport

Il lato oscuro dello sport esamina sei incredibili storie al confine tra sport e illegalità raccontate dagli atleti, allenatori e funzionari di polizia al centro delle controversie. Gli episodi includono lo scandalo del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002, l’operazione di contrabbando di marijuana della superstar Indycar Randy Lanier, le partite di basket truccate all’Arizona State University, il sicario a cavallo al centro di un giro di frodi assicurative, il più grande scandalo di partite truccate nella storia del calcio italiano noto come Calciopoli e la tragica caduta in disgrazia del capitano della nazionale di cricket sudafricana Hansie Cronje.

Baking Impossible Stagione 1

Baking Impossible è un nuovo reality in cui i pasticcieri più fantasiosi e innovativi collaborano con gli ingegneri più brillanti per creare dolci che vanno oltre ogni immaginazione… ma la sorpresa è che i concorrenti non hanno mai lavorato insieme prima d’ora! In ogni episodio, squadre di pastingegneri (1 pasticciere + 1 ingegnere) gareggiano nella progettazione e creazione di torte che dovranno superare non solo il test del gusto, ma anche prove tecniche di resistenza: tra le delizie commestibili, una barca che galleggia, campi da minigolf e un grattacielo che deve resistere a un terremoto simulato.

07 ottobre

Sexy Beasts

Vuoi dire addio agli appuntamenti superficiali? SEXY BEASTS è il nuovo reality per coppie che ignora completamente l’aspetto dei partecipanti e li trasforma tramite incredibili protesi all’avanguardia, dando loro l’opportunità di trovare l’amore unicamente in base alla personalità!

08 ottobre

Pretty Smart

Dopo essere stata piantata all’improvviso dal fidanzato, Chelsea (Emily Osment), un’intellettuale snob che ha frequentato Harvard e che aspira a fare la scrittrice, è costretta a trasferirsi sulla costa Ovest e andare ad abitare con Claire (Olivia Macklin), la spumeggiante, spensierata e non troppo intellettuale sorella, e con i suoi tre coinquilini adorabilmente eccentrici e anch’essi poco intellettuali: Grant (Gregg Sulkin), un personal trainer dal fascino prorompente, Solana (Cinthya Carmon), un’ex avvocato diventata guaritrice e Jayden (Michael Hsu Rosen), un influencer sui social. Chelsea abbandona a poco a poco i pregiudizi e la dura corazza man mano che conosce meglio i suoi nuovi amici, creando così un’insolita famiglia acquisita.

Mio fratello, mia sorella

Quando il testamento del padre li costringe a vivere insieme, i fratelli Nik e Tesla – e i figli di Tesla – cercano di superare le loro differenze per diventare una famiglia. Claudia Pandolfi, Alessandro Preziosi e Ludovica Martino sono i protagonisti di Mio Fratello, Mia Sorella, diretto da Roberto Capucci

11 ottobre

Il club delle babysitter Stagione 2

Tratto dalla serie di bestseller di Ann M. Martin, Il club delle babysitter è un dramedy contemporaneo che segue l’amicizia e le avventure di sette ragazzine a capo di un’agenzia di babysitter a Stoneybrook, nel Connecticut. Quando la domanda cresce, le fondatrici Kristy Thomas, Mary-Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill e Dawn Schafer decidono di reclutare Mallory Pike e Jessi Ramsey. Tra nuovi clienti e relazioni, momenti di scoperta personale e lezioni importanti, il club continuerà ad accompagnarle anche in questo nuovo anno.

12 ottobre

Convergence: il coraggio nella crisi

Bright: Samurai Soul

Nel periodo tra la caduta dello shogunato e l’inizio dell’era Meiji, mentre il Giappone inizia ad affacciarsi a una nuova epoca, una forte luce brillante emessa da una bacchetta mette fine alla lunga fase del potere dello shogun per evitare ulteriori spargimenti di sangue. In mezzo a un simile sconvolgimento, il ronin errante Izou, che ha perso un occhio e con esso ogni ragione di vivere, e l’orco Raiden, che detesta gli omicidi e spera di lasciarsi alle spalle una vita di furti, incontrano più o meno contemporaneamente una giovane elfa di nome Sonya. Insieme percorrono la strada Tokaido per portare in salvo nella terra degli elfi a nord la giovane e la bacchetta che possiede. Il loro viaggio è ostacolato dalla misteriosa organizzazione Inferni, che mira a mettere le mani sulla bacchetta per far rivivere il Signore Oscuro affinché possa governare su tutto il creato. Inferni sfrutta anche il nuovo governo Meiji per cercare di rubare la bacchetta a Izou, Raiden e Sonya. Sulla strada Tokaido da Kyoto a Yokohama, Izou e Raiden cominciano il loro viaggio per proteggere la bacchetta.

14 ottobre

Another Life Stagione 2

15 ottobre

You Stagione 3

Appena sposati e con un bambino, nella terza stagione Joe e Love si trasferiscono nella soleggiata comunità di Madre Linda nella California del Nord, dove sono circondati da privilegiati imprenditori dell’high tech, mamme blogger moraliste e biohacker famosi su Instagram. Joe si impegna a fondo nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme la letale impulsività di Love… per non parlare delle questioni di cuore. E se la vicina di casa fosse la donna dei suoi sogni? Scappare da una gabbia nel seminterrato è una cosa, ma essere imprigionato in un matrimonio “perfetto” con una moglie che conosce tutti i tuoi trucchetti? Quella sarà una fuga molto più complicata.

Little Things Stagione 4

Little Things torna per la quarta e ultima stagione. Dopo essere stati assieme oltre sei anni, Dhruv e Kavya affrontano la difficile transizione da un amore giovane a una relazione più matura. Nei nuovi episodi li vedremo gestire questioni riguardanti l’impegno, la salute, le ambizioni e la famiglia, il tutto con la stessa franchezza e intimità dimostrata in passato. Lasciati accompagnare da Dhruv e Kavya in un ultimo viaggio, mentre superano i grandi ostacoli e apprezzano le piccole cose.

Io, tu, lui e lei

Dopo uno scambio di partner durato quattro settimane, due coppie si incontrano di nuovo in una remota casa al mare e scoprono che tutto è cambiato. I loro sentimenti sono improvvisamente messi alla prova, mentre le loro scelte di vita e aspettative sono rivalutate. Alla fine resta una domanda: chi ama chi? E sarà sufficiente?

Il mondo di Karma

Il mondo di Karma parla di Karma Grant, una ragazzina con un grande talento, un cuore ancora più grande e l’aspirazione di diventare musicista e rapper. Karma è brillante, forte e profondamente empatica. Nelle canzoni che scrive ci mette l’anima e trasforma i suoi sentimenti in rime sferzanti usando passione, coraggio e l’umorismo che la caratterizza. In questa serie, Karma sta cominciando a comprendere l’incredibile forza emotiva che parole e musica possono avere. Non vuole semplicemente condividere le sue composizioni con il mondo, ma trasformarlo attraverso le note!!

20 ottobre

Night Teeth

Per guadagnare qualche soldo, l’eccentrico studente universitario Benny (Jorge Lendeborg, Jr.) accetta di fare l’autista per una notte. Il suo compito? Trasportare da una festa all’altra in giro per Los Angeles due misteriose giovani donne (Debby Ryan e Lucy Fry). Ammaliato dal loro fascino, il giovane scopre presto che anche le due clienti provano qualcosa per lui… un’implacabile sete di sangue. La nottata gli sfugge di mano e Benny si trova al centro di una guerra clandestina tra alcune tribù rivali di vampiri e i guardiani dell’umanità guidati da suo fratello (Raúl Castillo), pronto a tutto pur di rispedire nell’ombra le pericolose creature. Mentre l’alba si avvicina, Benny deve scegliere tra la paura e la tentazione se vuole sopravvivere e salvare la città degli angeli.

8 Rue de l’Humanité

Parigi. Con l’arrivo del coronavirus le sette famiglie al numero 8 di Rue de l’Humanité decidono di non fuggire dalla città, dando il meglio e il peggio di se stessi nei tre mesi di lockdown.

Found: Ritrovate

Nel film documentario di Amanda Lipitz, FOUND: RITROVATE, tre adolescenti americane adottate scoprono di essere cugine di sangue. L’incontro online le spinge a porsi domande complicate e di forte impatto emotivo e a imbarcarsi in un viaggio memorabile in Cina, cercando risposte, legami e la loro storia perduta.

21 ottobre

Cowboy Bebop (Anime)

Life’s a Glitch with Julien Bam

Influencer e icona di Youtube, Julien Bam si sveglia una mattina in quello che sembra essere il suo corpo, mentre tutto il resto è diverso. Si ritrova assieme all’amico Joon Kim in una dimensione parallela dove niente è quello che sembra. Cercando di tornare a casa, è coinvolto in sfide MMA, sperimentazioni cliniche farmaceutiche, video rap, giochi di ruolo e altro ancora, prima di essere attratto da una misteriosa antenna 5G.

Sesso, amore e goop

Gwyneth Paltrow e il suo team ci regalano Sesso, amore e goop. Questa serie segue coppie coraggiose che partecipano alle lezioni degli esperti e imparano metodi per migliorare le loro relazioni grazie a un sesso più piacevole e a un’intimità più profonda.

Flip a Coin -ONE OK ROCK

La rock band giapponese ONE OK ROCK era in procinto di partire per un tour mondiale nel momento in cui è arrivato il COVID-19. Mentre l’industria dell’intrattenimento rischiava di chiudere i battenti, la band ha deciso di trasmettere un concerto in live streaming che 110.000 persone hanno visto in contemporanea. Questo documentario rivela la storia dietro il mastodontico evento, attraverso tre mesi di filmati intimi che culminano nel concerto dell’ottobre 2020, così come interviste personali che svelano la storia dei membri di ONE OK ROCK e di come sono giunti a questa idea.

22 ottobre

Locke & Key Stagione 2

Locke & Key segue tre fratelli che, dopo l’assassinio del padre, si trasferiscono nella casa dei loro antenati dove scoprono chiavi magiche che conferiscono loro vari poteri e abilità.

Rick and Morty Stagione 5

Inside Job

Inside Job è una commedia animata per adulti sul governo ombra e su un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l’asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo.

23 ottobre

The Office: Stagioni 1-9

24 ottobre

One Piece Stampede (acquistate la versione home video in blu-ray su Amazon)

28 ottobre

Luis Miguel – La serie Stagione 3

La trama della terza e ultima stagione di Luis Miguel – La serie si arricchisce di nuovi personaggi e mantiene due linee temporali distinte: in una Luis Miguel (Diego Boneta) cerca promuoversi sui mercati anglofoni, mentre nell’altra affronta nuove sfide che rischiano di mettere in pericolo tutto ciò che ha costruito.

29 ottobre

Dynasty Stagione 4

Il tempo che ti do

Colin in bianco e nero

Dagli ideatori Ava DuVernay e Colin Kaepernick arriva Colin in bianco e nero, un’innovativa miniserie drammatica che racconta l’ingresso nell’età adulta di Kaepernick mentre affronta gli ostacoli legati a etnia, classe e cultura in quanto bambino nero adottato da una famiglia bianca. Colin in bianco e nero annovera Jaden Michael nel ruolo del giovane Colin prima della scalata ai vertici del football americano come quarterback nella NFL e prima di diventare icona culturale e attivista; Nick Offerman e Mary-Louise Parker nei ruoli dei suoi genitori benintenzionati Rick e Teresa; e Colin Kaepernick in persona, il narratore ai giorni nostri della sua stessa storia che guida il pubblico attraverso una variopinta serie di contesti storici e contemporanei. Per capire Kaepernick bisogna conoscere Colin.

Army of Thieves

In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un’avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall’Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell’impossibile in giro per l’Europa.

Eccovi infine il video recap con le principali novità di ottobre: