Le novità Panini Disney di ottobre 2021

TOPOLINO 3437

TOPOLINO 3437

TOPOLINO 3438

TOPOLINO 3438

TOPOLINO 3439

TOPOLINO 3439

TOPOLINO 3440

TOPOLINO 3440

TOPOLINO 3440 + TOPOLIBRO “IL GIORNALISMO RACCONTATO DA TOPOLINO”

14×18,5, B., 144 pp., col. • Euro 8,90

Il nuovo numero della collezione speciale di cartonati da collezione è dedicato alle storie a fumetti disneyane ambientate nel mondo delle notizie di Topolinia e Paperopoli. Qui a prezzo speciale solo con Topolino!

TOPOLINO, LA GRANDE STORIA – BOX SET FRANCOBOLLI METALLICI

Autori: AA.VV.

13,9×18,6, C., 224 pp., col. Euro 39,90

Otto francobolli in metallo e otto grandi storie di Topolino sono raccolti in questo imperdibile cofanetto da collezione. Qui troverete la collezione completa dei francobolli metallici, disegnati dal maestro Giorgio Cavazzano e un volume con grandi storie d’autore dove Topolino è il protagonista assoluto in tutte le sue versatili sfumature, per ripercorrere la grande storia di Topolino.

IO ZIO PAPERONE

Autori: AA.VV.

18,3×24,5, C., 304 pp., col. Euro 25,00

Le più belle storie dedicate a Zio Paperone, scritte e disegnate dai più grandi artisti Disney, qui raccolte in un volume speciale, che celebra il mitico e amatissimo personaggio ideato da Carl Barks. Con Zio Paperone e il caprone aurifero di Re Mida, in cui Re Mida compare in sogno a Paperone e gli confida l’esistenza di un caprone davvero unico, e con la divertente Zio Paperone e la meravigliosa vecchia ciabatta, disegnata da Silvia Ziche e scritta da Carlo Gentina, in cui Amelia produrrà un incantesimo per trasformare totalmente Paperone… Tante storie, tra divertimento ed emozione, per un volume da collezione. Con l’inedita presentazione autobiografica disegnata da Enrico Faccini.

HORRIFIKLAND

Autori:L. Trondheim/ A. Nesme

20,5×28, C., 48 pp., col. Euro 14,90

L’agenzia investigativa di Topolino, Paperino e Pippo ha finalmente un cliente: una dolce vecchietta che incarica i tre di ritrovare Blacky, il suo gattino. Peccato che la bestiola sia stata vista nei pressi di Horrifikland, il sinistro luna park abbandonato da anni! Non resta che seguirli in un tour da brivido fra lupi mannari, ragni giganti e clown terrificanti, in una storia magistralmente scritta da Lewis Trondheim con i bellissimi disegni di Alexis Nesme.

MICKEY E LA TERRA DEGLI ANTICHI

Autori: D. Filippi, S. Camboni

20,5×28, C., 72 pp., col. Euro 14,90

MICKEY E LA TERRA DEGLI ANTICHI – COFANETTO CON VOLUME SINGOLO

Autori: D. Filippi, S. Camboni

20,5×28, C., 72 pp., col. Euro 20,00

MICKEY E L’OCEANO PERDUTO + MICKEY E LA TERRA DEGLI ANTICHI – COFANETTO CON DUE VOLUMI

Autori: D. Filippi, S. Camboni

20,5×28, C., 144 pp., col. Euro 34,90

In un mondo in cui tutti vivono su fragili isole sospese per aria, il mastro cordaio Topolino si ritrova ad affrontare insieme a Minni e al sempre poco affidabile Pietro Gambadilegno il tirannico Macchia Nera. Un nuovo, indimenticabile capolavoro a fumetti scritto da Denis-Pierre Filippi e magnificamente illustrato da Silvio Camboni, corredato da un apparato redazionale inedito con schizzi e disegni preparatori che permettono di apprezzare ancor di più lo straordinario lavoro necessario alla creazione di un fumetto d’autore. Disponibile anche la versione con cofanetto per raccogliere i due volumi degli autori.

BOX TOPOLINO DETECTIVE – SUPERGIALLO DI TOPOLINO

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 248 pp., col. Euro 39,90

Una nuova versione del Supergiallo di Topolino che omaggia l’indimenticabile Classico uscito nel 1963: tornano i quattro capolavori di Romano Scarpa (Topolino e la Dimensione Delta, Topolino e l’unghia di Kalì, Topolino e il tesoro degli Aztechi e Topolino e il Pippotarzan), uniti in un’unica, lunga storia da un esclusivo raccordo inedito scritto e disegnato da Casty, il più “scarpiano” fra gli autori disneyani di oggi, che firma anche la copertina inedita. Il volume viene proposto in esclusiva in una prestigiosa confezione di legno che rende onore al genio di Topolino detective con due straordinari oggetti a tiratura limitata (lente di ingrandimento e distintivo del commissariato di Topolinia) e una litografia contenente la miniatura di oltre 1000 mitiche cover di Topolino, fra cui quella del SuperGiallo, da osservare e scovare con la lente.

TOPOLINO GIRAMONDO

Autori: Zironi, G. Panini

20,5×28, C., 144 pp., col. Euro 12,90

Il sesto titolo della collana Topolino Extra è dedicato a una straordinaria collezione di avventure di Topolino giornalista intorno al mondo accomunate dal tema del viaggio. Topolino e il luuungo addio, Topolino e la navigazione istruttiva, Il viaggio della Grande Liz, Topolino e il richiamo dell’Outback, Topolino e le 2000 palme sono storie che accompagnano il lettore alla scoperta di luoghi lontani e affascinanti, tra imprevisti e incontri. Il volume è arricchito da contenuti inediti raccontati in prima persona da Giuseppe Zironi, autore del progetto, affiancato dallo sceneggiatore Gabriele Panini, e dal “dietro le quinte” della lavorazione della serie a fumetti. Copertina inedita di Paolo Mottura.

È NATALE CON TOPOLINO!

Autori: AA.VV.

18,3×24,5, C., 304 pp., col. Euro 25,00

Un volume prezioso, speciale, totalmente natalizio, perfetto per aspettare l’arrivo del 25 dicembre: comprende venticinque storie, tutte adatte alle feste, da leggere una al giorno per tutto dicembre. In questo speciale calendario dell’avvento, c’è Paperino e la sorpresa della sorpresa, in cui bisognerà scoprire da chi arriva un pacco misterioso, e c’è Ciccio e il pupazzo vittorioso, in cui il pigro aiutante di Nonna Papera partecipa alla competizione annuale delle fattorie ma viene bloccato da una bufera. Vincerà il premio, in modo del tutto inaspettato… Un esclusivo calendario dell’avvento a fumetti, in edizione telata con dettagli in oro, per gli amanti del mondo di Topolino.

CANTO DI NATALE

Autori: G. Martina, J. Colomer Fonts, M. Bosco, S. Ziche

20,5×28, C., 108 pp., col. Euro 14,90

CANTO DI NATALE COFANETTO CON VOLUME SINGOLO

Autori: G. Martina, J. Colomer Fonts, M. Bosco, S. Ziche

20,5×28, C., 108 pp., col. Euro 20,00

COFANETTO CON DUE VOLUMI LE STORIE DI NATALE + CANTO DI NATALE

Autori: G. Martina, J. Colomer Fonts, M. Bosco, S. Ziche, R. Scarpa, G. Martina

20,5×28, C., 172 pp., col. Euro 34,90

A partire dal noto racconto di Charles Dickens, due storie che in tempi e modi diversi omaggiano questo grande classico ambientato nella giornata più bella dell’anno per parlare di sentimenti, famiglia, passato, presente e futuro… Canto di Natale di Guido Martina e José Colomer Fonts e Zio Paperone e il nuovo canto di Natale di Marco Bosco e Silvia Ziche raccontano la festività vissuta dallo Zione, grandioso protagonista che passa fra resistenze, illuminazioni e ravvedimenti come il suo lontano predecessore Ebenezer Scrooge. In chiusura al volume, commenti e approfondimenti inediti sulle due storie con esperti e autori. Disponibile anche nel pregiato cofanetto, anche insieme al volume Le storie di Natale di Romano Scarpa.

PAPERINIK E LA MACCHINA DEL FANGUS

Autori: AA.VV.

20×31,5, C., 112 pp., col. • Euro 15,90

Dal mondo di PK, questo volume Deluxe raccoglie la mini-saga Paperinik e la macchina del Fangus, pubblicata per la prima volta sul magazine Paperinik Appgrade a supporto del rilancio di PK nel 2014. Le divertenti storie ruotano intorno ad Angus, uno dei personaggi appartenenti all’universo di PK, questa volta inserito in un contesto inusuale, quello di Paperinik, dove il giornalista arrivista e manipolatore è impegnato a fare scuola di disinformazione. In chiusura al volume, un ricco contributo autoriale di Alessandro Sisti.

PK GIANT – GLI SPECIALI

Autori: AA.VV.

20×27,5, B., 144 pp., col. • Euro 9,90

Arriva il primo di due attesi “numeri extra” della saga evergreen dedicata all’eroe in calzamaglia che combatte contro gli Evroniani. In questa uscita, per la prima volta in grande formato, ritroviamo i due speciali con avventure slegate dalla saga principale di PKNA: Super (in origine Speciale 00: Super), con sei storie brevi di diversi autori, e Duckmall, l’unico speciale inserito nella successiva saga PK², con sette storie autoconclusive: imperdibili per ogni Pker che si rispetti.

PK – OBSIDIAN

Autori: R. Gagnor, L. Pastrovicchio

20,5×28, C., 48 pp., col. • Euro 9,90

PK deve riaggiustare la linea temporale e tornare al presente… ma l’ultimo Galaxy-Gate è custodito in un pianeta irto di trappole e pericoli. Il nostro eroe e i suoi PK-Corps dovranno affrontare non solo Tuiroon e un’intera armata di Decimators, ma soprattutto le insidie di un pianeta oscuro come la paura e il dubbio. Inizia la battaglia finale per salvare il tempo. E per PK comincia la lotta contro la sua parte più oscura.

WIZARDS OF MICKEY – FUGA DALL’ISOLA DEGLI ESILIATI

Autori: L. Barbieri, L. Pastrovicchio

20,5×28, C., 48 pp., col. • Euro 9,90

La resa dei conti si avvicina: Paperino, Fafnir e tutti i maghi amici sono pronti a liberare Topolino dall’Isola degli Esiliati. Affronteranno ogni ostacolo e combatteranno per dimostrare la sua innocenza ai Sommi Legulei, ma ombre e misteri minacciano la loro missione. Quali segreti nasconde Mortymerius? Che cosa raccontano gli ultimi frammenti del passato di Garma e Antarion? E, soprattutto, chi si rivelerà infine il Portatore di Distruzione? Una nuova storia inedita degli Wizards of Mickey.

TOPOLIBRO – IL GIORNALISMO RACCONTATO DA TOPOLINO

Autori: AA.VV.

13,9×18,6, C., 144 pp., col. • Euro 6,90

Il nuovo numero della collezione speciale di cartonati da collezione è dedicato alle storie a fumetti disneyane ambientate nel mondo delle notizie di Topolinia e Paperopoli. Tra quotidiani, canali tv e inchieste più o meno serie, ecco uno spaccato di come funziona il mondo dell’informazione, tra fumetto e realtà. In più, tanti approfondimenti sulla genesi delle storie e sulle curiosità dei protagonisti che ne fanno parte.

TOPONOIR – TITO FARACI 2

Autori: Tito Faraci e AA.VV.

14,5×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 6,00

il duo composto dagli ispettori Manetta e Rock Sassi torna protagonista, con esiti imprevedibili. Prefazione dell'autore.

il duo composto dagli ispettori Manetta e Rock Sassi torna protagonista, con esiti imprevedibili. Prefazione dell’autore.

IL CLUB DEI SUPEREROI N.3

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Nuove identità segrete si affacciano sul terzo numero del Club dei Supereroi. Si inizia con Paperinik e il mistero di Tuba Mascherata di Massimo Marconi e Massimo De Vita, poi a seguire Zio Paperone sarà protagonista anche con il suo alter ego Capitan Soldone di Enrico Faccini. Mentre Bat Carioca entra a far parte del team guidato da Vespa Rossa in Josè Il neofita, in occasione dei 25 anni di PK inizia la pubblicazione delle tavole realizzate dagli autori italiani dedicati al personaggio e uscite su Disney Megazine. Tra gli inediti Andrea Freccero e Andreas Pihl daranno un costume da super anche a Qui Quo e Qua.

ALMANACCO TOPOLINO N. 4

Autori: AA.VV.

17,8×24, B., 128 pp., col. • Euro 4,90

L’ormai consueto mix di storie nuove di zecca e di recuperi dal classico Almanacco Topolino mobilita come di consueto l’intero cast dei personaggi Disney. Dopo essere tornato dal Klondike e chiuso la sua carriera di cercatore d’oro, il giovane Paperone inizia a scrivere (grazie al cartoonist Kari Korhonen) i suoi “Diari di Paperopoli”. Fra gli altri personaggi, torna l’infido usuraio Squick Eli, creato da Floyd Gottfredson nelle strisce di Mickey Mouse, ora impegnato a fare il cascamorto con Minni (con i disegni di Fabrizio Petrossi), mentre conosciamo (grazie alla matita di Arild Midthun) i tre nipotini di Jimmy Jones, vicino di casa di Paperino. Oltre alla nuova storia in inglese, segnaliamo uno straordinario inedito d’epoca di Dick Kinney e Al Hubbard con l’agente segreto 01 Paperbond. Per i classici dello storico Almanacco, ecco Zio Paperone e la fuga del bilione, di Jerry Siegel e Giorgio Cavazzano, e Zio Paperone e l’incentivo

dell'eredità, con la sceneggiatura di Carlo Chendi e i disegni di Luciano Bottaro.

DUCKTALES N. 6 – IL PREQUEL

Autori: AA.VV.

17×24, C., 88 pp., col. • Euro 9,90

Eccoli di nuovo insieme, Zio Paperone, Paperino e Qui, Quo, Qua nel prequel della serie TV animata che li vede protagonisti di incredibili avventure: esplorazioni nel deserto, l’incontro con il maestro indiscusso del brivido Hitchduck, imprevisti sul Lago Misero e strani esperimenti. E non finisce qui: a far compagnia a Zio Paperone e Paperino c’è anche Della, ebbene sì, proprio lei, la sorella di Paperino. I nostri audaci amici sono sempre pronti per strabilianti spedizioni alla ricerca di artefatti rari e meravigliosi in fatali terre proibite, tra vichinghi e zucche amazzoniche, passando per la Provenza e per il tempio del grande sovrano Montepiuma.

MICKEY MOUSE MYSTERY MAGAZINE N. 3

Autori: AA.VV.

17×24, C., 136 pp., col. • Euro 9,90

Terzo appuntamento con la raccolta delle avventure noir di Topolino detective di Anderville, nella serie ”rivoluzionaria” che fu originariamente pubblicata a partire dal 1999. In questo volume sono contenute Mousetrap (da MM #4, gennaio 2000) scritta da Francesco Artibani e disegnata da Giuseppe Zironi, e Firestorm (da MM #5, marzo 2000), sceneggiata da Tito Faraci per i disegni di Alessandro Perina.

I MERCOLEDÌ DI PIPPO – ULTIMO VOLUME

Autori: R Salvagnini, AA.VV.

17×23,9, B., 192 pp., col.• Euro 7,90

Gran finale per il volume che raccoglie le ultime avventure romanzesche in “salsa pippide” firmate da Rudy Salvagnini: fiabe, vichinghi, fantascienza… e molto altro, in una serie di storie ad alto tasso di divertimento, disegnate fra gli altri da Massimo De Vita, Lorenzo Pastrovicchio e Roberto Vian.

DOUBLEDUCK VOL. 8

Autori: AA.VV.

17×23,9, B., 296 pp., col. • Euro 10,90

Mosca, Giappone Russia… L’agente segreto di Paperopoli torna a girare per il mondo in una serie di missioni mozzafiato! Ma non è tutto: L’ultimo giorno è la storia di un Capodanno davvero… pirotecnico, mentre Regali di Natale svela alcuni segreti del passato di Kay K. Completano il volume Supersoldier, Doppio gioco scientifico e le cinque storie brevi della miniserie DoubleDuck Agents of the Agency di Gabriele Panini e Lorenzo Pastrovicchio.

METAL EDITION – SIO

Autori: Sio, AA.VV.

14,5×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 7,90

Tra i più amati giovani fumettisti italiani, dotato di un umorismo surreale e irresistibile anche quando viene tradotto nel linguaggio disneyano, SIO ha al suo attivo una serie di divertentissime storie scritte per Topolino, raccolte in questo volume e disegnate in prima persona o interpretate da grandi disegnatori. Tra queste, sono imperdibili la lunga e spassosa avventura Zio Paperone e la monetona nella terra dei Talpuri, di cui SIO è autore a tutto tondo, e Topolino e la spada di ghiacciolo, disegnata dalla sempre molto apprezzata Silvia Ziche.

TOPOLINO IN TEAM – MISTERI

Autori: AA. VV.

13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 5,90

La macchina del tempo, che invenzione strepitosa: Topolino, Pippo e gli altri hanno spesso a che fare con questi favolosi viaggi, come avviene in Topolino e l’incredibile avventura. Suspense e sorprese dietro l’angolo nell’inquietante Topolino e il mistero di Borgospettro. Goloso ma pericoloso, invece, Topolino e il mistero della Sachertorte. Non manca poi un salto nell’antico Egitto in Topolino e la vernice generatrice.

RISATE DA BRIVIDO – CLASSICI DISNEY N. 525 (15)

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 4,90

Città fantasma, dipinti maledetti, inquietanti presenze… Spaziando fra Paperopoli e Topolinia, Pietro B. Zemelo propone nel nuovo Classico Disney la sua selezione di storie e scrive il raccordo inedito creando un irresistibile mix di paura e umorismo da leggere dalla prima all’ultima pagina, riproponendoci alcuni grandi classici del brivido in stile Disney come Topolino e la vecchia “Topington” e Topolino e la notte a Val Dormigliona di Enrico Faccini e Il ritratto di Zio Paperone di Mognato- Held.

ZIO PAPERONE N. 40

Autori: AA.VV.

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Ben tre avventure come Zio Paperone e un Halloween… speciale, Zio Paperone e il processo di Halloween e Zio Paperone in… un cosplayer di troppo ci ricordano come ottobre sia un mese importante per tutti gli amanti del fumetto e delle fiere. In più spazio anche a due nuove storie inedite: Insta-Cars e Rockerduck e il centro risolutivo.

DISNEY BIG N. 163

Autori: AA. VV.

12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Sedici storie a fumetti, quattro “temi” per oltre quattrocento pagine di divertimento. Il volume apre con un’avventura firmata da Massimo Valentini e Graziano Barbaro, in cui bisognerà sventare un furto di pietre preziose: Topolino e i rubini di Fort Hull è stata pubblicata per la prima volta su Topolino 2445 dell’ottobre 2002. Nel volume c’è anche la bella Zio Paperone e il traguardo difficile, scritta da Abramo e da Giampaolo Barosso per i disegni di Romano Scarpa.

PAPERINO N.497

Autori: AA.VV.

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Il volume mensile tutto dedicato al papero più simpatico di Paperopoli arriva nelle edicole e in fumetteria con la storia inedita Paperino e l’inverno tropicaleggiante, in cui l’inverno sta imbiancando la città con una nevicata record e Paperino vorrebbe solo chiudersi in casa, ma alla sua porta si presenta Paperone con un’offerta irresistibile. Nel volume c’è anche una nuova storia della P.I.A., la Paperon Intelligence Agency: Paperino e il camaleonte delle nevi.

PAPERINIK N. 59

Autori: AA.VV.

13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Nel volume di questo mese Paperinik ha un bel da fare! Nella storia inedita Paperinik e il concorrente inatteso deve vedersela con se stesso, visto che i Bassotti si sono impadroniti del suo sosia robot..! A seguire un’avventura firmata da Bruno Enna e Corrado Mastantuono: Paperinik e l’amichevole minaccia, dove Paperino non sopporta di vedere Archimede vessato da Paperone: è tempo di ricambiare il suo aiuto costante e vendicare i torti subiti dall’amico… Per concludere, nel ventiseiesimo episodio della saga di PK Il Re guerriero, il capo evroniano Gorthan ha portato a compimento il suo piano neutralizzando quasi tutti i Guardiani della Galassia e invita PK a diventare un generale del suo esercito…

I GRANDI CLASSICI DISNEY N. 70

Autori: AA. VV.

14,5×19.5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Per celebrare la settantesima uscita dei Grandi Classici Disney, l’intera Banda Disney si cimenta con il teatro, in un ciclo di storie americane dal titolo The Walt Disney Theater. Disegnati da Paul Murry e Tony Strobl, Topolino si cala nei panni di Aladino e Pippo in quelli del Genio della lampada. Ancora Topolino e Pippo, con Paperino, emulano le gesta dei famosi Tre Moschettieri. Quindi, sulla scia delle leggende arturiane troviamo Re Topolino alle prese con i cavalieri della Tavola Rotonda; Paperina e Archimede riscrivono la storia del Mago di Oz; Robin Hood incontra i Sette Nani. Inoltre, la recita di beneficienza della Capanna dello Zio Tom si trasforma in un appassionante giallo, con i fuorilegge Gambadilegno e Al Popone interpreti del classico del 1955 Topolino e i due ladri, presentato per la prima volta in questa sede nella sua versione integrale. Fra gli autori in sommario, spiccano gli sceneggiatori Abramo e Giampaolo Barosso, Giangiacomo Dalmasso, Tito Faraci, Vic Lockman, Osvaldo Pavese, Jerry Siegel, Bill Walsh, e i disegnatori Giulio Chierchini, Massimo De Vita, Enrico Faccini, Manuel Gonzales, Giuseppe Perego, Guido Scala.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 19

Autori: AA.VV.

14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Gli ultimi due episodi della saga scritta da Alessandro Sisti e mai ripubblicata dagli anni ‘90: si conclude la Minaccia dall’infinito, con i disegni di Marco Forcelloni. Inoltre, due superclassici: la barksiana Le Giovani Marmotte e una balena da salvare per i disegni di Daan Jippes e una chicca del 1978, Paperino armatore delle GM, disegnata da Tony Strobl. Infine, una lunga storia inedita dedicata al Manuale delle Giovani Marmotte originale e tanti articoli e servizi dedicati alla natura.

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE N.15 – VIDEOGIOCHI

Autori: AA.VV.

14,5×19,5, B. 192 pp., col. • Euro 5,00

Un viaggio tra realtà virtuale, avventure on line e simulatori, con un volume tutto dedicato ai videogiochi. Topolino si troverà ad affrontare una sfida impossibile, ben oltre i confini di Topolinia, in Topolino e i giochi stellari, scritta da Bruno Concina e disegnata da Lino Gorlero. E Zio Paperone si lancerà in un nuovo business tecnologico, con Zio Paperone e i viaggi computerizzati, per la matita del grande Giorgio Cavazzano.

100% EXTRATERRESTRI

Autori: AA. VV.

14×18,6, B., 288 pp., col. • Euro 6,00

Grandi avventure spaziali, tra Paperopoli e Topolinia, con Paperino e il divoratore spaziale di Sergio Tulipano e Salvatore Deiana, in cui Paperino incontra un pericoloso mostro venuto dallo spazio che i rivelerà essere… un vero incubo. E poi c’è Minni e i favolosi spaziomobili, scritta da Sergio Badino e disegnata da Gigi Piras.

PAPERFANTASY 23

Autori: AA.VV.

14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,20