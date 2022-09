Konami ha annunciato la disponibilità per quanto riguarda le Tin delle Divinità del Faraone del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh, che andranno a completare il trittico uscito sul mercato per festeggiare il ventesimo anniversario del franchise.

“Completate l’antica leggenda con il terzo e ultimo pezzo. Grazie a Tin delle Divinità del Faraone 2022 otterrete l’ultima parte della misteriosa tavoletta faraonica scoperta in Egitto.”

Come per le Tin delle Memorie Perdute e le Tin delle Battaglie Antiche, anche quelle delle divinità Divinità del Faraone hanno i lati in rilievo e coperchi senza bordo, consentendo di impilarle l’una sull’altra a formare l’intera tavoletta del millennio.

Ogni Tin delle Divinità del Faraone contiene 3 Mega-Pack extra-large, ognuno con 18 carte: 1 Rara Segreta Prismatica, 2 Ultra Rare, 2 Super Rare, 1 Rara e 12 comuni.

“Sfrutta il potere delle Divinità del Faraone con una nuovissima tin raffigurante la parte superiore della Tavoletta dei Ricordi Perduti, dove sono immortalati Slifer il Drago del Cielo, Obelisk il Tormentatore e il Drago Alato di Ra!”

Il Tin Mega-Pack mega-set 2022 è principalmente composto da carte popolari rilasciate nel 2021, incluse carte da Vortice Fiammeggiante, Iperattività Fulmine, Alba della Maestosità, Esplosione del Destino e molte altre!

Per chi non fosse avvezzo al mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari.

Se anche voi volete immergervi nelle faraoniche atmosfere del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh, potete trovare la Tin delle Divinità del Faraone ad un ottimo prezzo semplicemente cliccando su questo link.