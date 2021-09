Sono state diffuse le uscite home video Koch Media e Anime Factory di settembre 2021 fra cui spiccano A Quiet Place II, Lupin III – La Terza Serie Vol. 1 e Dante’s Peak.

Le uscite home video Koch Media e Anime Factory di settembre 2021

Le uscite Koch Media di settembre 2021

A Quiet Place II (Standard) – 23 settembre in DVD e Blu-ray

Con la vincitrice del Golden Globe Emily Blunt (A Quiet Place) e Cillian Murphy (Peaky Blinders). In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

A Quiet Place II (4K UHD + BD Steelbook) – 23 settembre 4K Ultra HD + Blu-ray

A Quiet Place – 2 Movie Collection – 23 settembre in DVD e Blu-ray (solo su Amazon)

Due horror ricchi di suspence che hanno registrato incassi record al box office. A QUIET PLACE: Una famiglia è costretta a vivere nel silenzio per non cadere vittima di misteriose creature che vengono attirate dai suoni. Consapevoli che ogni minimo sussurro, ogni minimo passo, significa la morte, Evelyn e Lee sono determinati a trovare un modo per proteggere i loro figli mentre tentano disperatamente di contrattaccare.

A QUIET PLACE II: In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Maternal – 23 settembre DVD

Dopo il successo internazionale e il plauso della critica, debutta il film di Maura Delpero selezionato in più di ottanta festival. L’Hogar, un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, è un luogo paradossale in cui la maternità precoce di giovani madri adolescenti convive con il voto di castità delle suore che le hanno accolte, tra regole rigide e amore cristiano. Suor Paola è una giovane suora appena arrivata a Buenos Aires dall’Italia per finire il noviziato e prendere i voti perpetui. Lu e Fati, entrambe diciassettenni, sono bambine bruscamente trasformate in madri. Tre donne diverse che influenzeranno reciprocamente le proprie vite e il proprio rapporto con la maternità.

Breach – Incubo nello Spazio – 23 settembre in DVD e Blu-ray

Bruce Willis e Cody Kearsley (Riverdale) in un sci-fi ricco di azione ed effetti speciali. Un gruppo di cosmonauti si imbarca su un’arca interstellare per fuggire da una devastante epidemia sulla Terra. Ma quando uno di loro viene brutalmente assassinato, l’equipaggio scoprirà una nuova terrificante minaccia: una feroce creatura aliena mutaforma il cui obiettivo è annientare ciò che resta dell’intera umanità.

Bowfinger – 23 settembre DVD

Dal regista di In & Out, La donna perfetta e Funeral Party, una commedia imperdibile con Steve Marti ed Eddie Muphy. Il produttore cinematografico Bobby Bowfinger desidera ardentemente fare un film, cosa per cui ha risparmiato una vita intera. Adesso che ha una sceneggiatura scritta da un contabile, un operatore, l’accesso al materiale per girare e alcuni attori che non vedono l’ora di recitare può realizzare il suo sogno, ma ha bisogno di una casa produttrice per cominciare a girare il film…

Cry Baby – 23 settembre DVD

Un riadattamento in chiave musical della vicenda legata all’omicidio di Carolyn Wasilewski, dal regista di Grasso è bello Nella Baltimora degli anni Cinquanta, Cry Baby (Johnny Depp) è un ragazzo dalla lacrima facile sempre in sella alla sua moto e vestito di pelle nera. Ha molti amici, successo con le ragazze e trascorre la sua vita per strada. Allison, invece, è una brava ragazza, bellissima e studentessa modello. Ha un fidanzato di nome Baldwin che i suoi genitori adorano, ma il suo sogno proibito è proprio Cry Baby. Vincerà l’educazione che le hanno impartito o il bisogno di trasgredire?

Dante’s Peak – 23 settembre in DVD e Blu-Ray

Un classico del genere disaster movie arriva in DVD e Blu-Ray. Harry Dalton è un famoso ricercatore e vulcanologo, che ha perso tragicamente la moglie da pochi mesi. Dopo aver abbandonato il lavoro per un po’ di tempo, arriva nella cittadina di Dante’s Peak perché chiamato a studiare l’attività sismica di un vulcano che la sovrasta. Dopo accurate indagini, l’uomo ritiene prossima un’eruzione e informa il sindaco del posto, la signora Rachel Wando. La donna, però, non vuol dare l’allarme per non mandare a monte un affare siglato da poco.

Un poliziotto a 4 Zampe 2 – 23 settembre in DVD

Il sequel del film del 1989 con James Belushi arriva in DVD. Dopo dieci anni di servizio è arrivato il momento per il poliziotto a quattro zampe Jerry Lee di andare in pensione. Una decisione che non trova convinto il suo “partner” Dooley, che cerca di tenerlo in servizio. Dopo un’azione andata male, però, Dooley si rende conto che il cane non è più sveglio come un tempo e rischia di mettere a repentaglio la sua vita e quella di altri poliziotti. Le cose non cambiano molto quando scopre che il suo nuovo partner è un giovane doberman, che dovrà anche prendersi la briga di addestrare…

Bernie il Delfino 2 – 23 settembre in DVD

Un’avventura per tutta la famiglia che affronta i temi dell’amore e del rispetto per gli animali. In estate, il delfino Bernie ritorna nella baia vicino St. Augustine, in Florida. Con la scuola chiusa, Kevin trascorre gran parte del suo tempo a pubblicare video e notizie di Bernie su internet mentre Holly lavora come addestratrice di delfini a Marineland. Con l’arrivo di un piccolo delfino con un comportamento molto particolare, Holly e Kevin vivranno un’altra entusiasmante avventura, complicata dal ritorno in libertà del loro vecchio nemico Winston Mills.

Arrivederci, Tyrano – 23 settembre in DVD e Blu-Ray

Tratto dai racconti illustrati per ragazzi di Tatsuya Miyanishi, con oltre 2 milioni di copie vendute. Contiene card da collezione Tyrano è un tirannosauro, il dinosauro carnivoro più temuto sulla terra, ma non caccia prede e ha paura del buio. Punon è una piccola Pteranodonte, che pur avendo le ali non può volare. I due si incontrano e intraprendono un viaggio avventuroso verso il “Paradiso”, il luogo più magico e misterioso dell’intero pianeta.

Le canzoni di Masha – 23 settembre in DVD

Questa edizione raccoglie nuove avventure con 13 nuovi episodi per tutta la famiglia. Tutti a bordo! Le nuove avventure di Masha cominciano proprio ora! Masha e i suoi amici della foresta viaggiano in tutto il mondo e ci portano una nuova stagione tutta a ritmo di musica! Ogni episodio racconta una storia musicale unica, dedicata alle bellezze e particolarità culturali di un paese sempre diverso. Preparati a vivere queste avventure emozionanti insieme a Masha e ai suoi amici, alla volta di Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Giappone e tantissimi altri paesi straordinari.

Gormiti Stagione 2 – Vol. 2 – 23 settembre in DVD

Contiene 13 nuovi episodi della seconda stagione della serie animata realizzata in 3D CGI con i personaggi tra i più amati dai bambini. All’insaputa degli Eroi della Natura, il malvagio Voidus non è stato sconfitto! È riuscito ad infettare l’Elestar con una scheggia di ombra, garantendosi un contatto diretto con Gorm. Le speranze per i popoli del bene sembrano perdute, quando un messaggio segreto di Lord Electryon, misterioso signore del popolo Meka, riaccende le speranze. La battaglia finale per il destino di Gorm è iniziata!

Le uscite Midnight Factory di settembre 2021

Run – 23 settembre in DVD e Blu-ray

Edizione limitata Midnight Factory con booklet da collezione. Dicono che non ci si possa sottrarre all’amore di una madre…ma per Chloe questa non è una rassicurazione: è una minaccia. C’è qualcosa di innaturale, quasi sinistro nella relazione tra Chloe e sua madre Diane (Sarah Paulson). Diane ha cresciuto sua figlia nel totale isolamento, controllandone ogni movimento sin dalla nascita, dietro segreti che Chloe sta solo iniziando ad intuire. Un horror psicologico che mostra come, quando l’amore di una madre diventa troppo stretto… devi scappare.

The Lonely Hearts Killer – 23 settembre in DVD e Blu-ray

Edizione limitata Midnight Factory con booklet da collezione. Sopraffatta da un marito amorevole ma geloso, Gloria è fuggita con la figlia per ricrearsi una nuova vita lontano dal mondo e dagli uomini. Su consiglio dell’amica Madeleine, Gloria decide un giorno di incontrare Michel, un uomo conosciuto tramite un sito di incontro. Ben presto però realizza che questi altri non è che un gigolò esperto in piccole truffe alle vedove, dando inizio a un rapporto tanto potente quanto sordido.

Le uscite Anime Factory di settembre 2021

Lupin III – La Terza Serie Vol. 1 Episodi 1-26 (Edizione Slipcase + booklet da collezione) – 23 settembre in DVD e Blu-ray

La serie più scanzonata e fuori di testa tra tutte quelle dedicate a Lupin III: l’attesa terza serie del ladro più famoso del mondo con l’indimenticabile “giacca rosa”. Nuove rocambolesche avventure attendono Lupin III e soci. L’astuto ladro dovrà affrontare temibili nemici e situazioni ad alto rischio condite da un’imperdibile e inedita componente piccante. Al suo fianco gli immancabili Jigen, Goemon e Fujiko. Furbo, brillante, coraggioso e burlone Lupin III sarà costantemente inseguito dal tenace ispettore Zenigata dando vita a fughe mozzafiato e ad esilaranti situazioni.

Le nuove avventure di Pinocchio Serie Completa, 52 episodi (Edizione Slipcase + booklet da collezione) – 23 settembre in DVD

La storia di Pinocchio la conosciamo tutti, ammettiamolo! In fondo è proprio nata qui, nel nostro Paese. Ed è stata anche rivisitata più volte e in svariate maniere. Questa è l’occasione per gustarcela in un’ottica inedita del tutto nipponica, firmata Tatsunoko, nota casa di produzione celebre per serie di successo come, Gigi la trottola, Il fantastico mondo di Paul, Kyashan, Hurricane Polymar, Judo Boy e tanti altri.

Esclusive Fan Factory

Sono tre le edizioni esclusive in vendita esclusivamente su Fan Factory, il nuovo store online di Koch Media: The Amityville Horror Trilogy, I Fiumi di Porpora, Lupin The IIIRD – La Trilogia.